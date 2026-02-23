Celebran XIX aniversario del Cobac Oriente con concursos académicos y deportivos en Monclova

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Celebran XIX aniversario del Cobac Oriente con concursos académicos y deportivos en Monclova
    El pastel del XIX aniversario del Cobac Oriente, fue partido por el alcalde Carlos Villarreal. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal inaugura actividades por el 19 aniversario del plantel; participan alumnos de nivel Medio Superior

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el talento juvenil y fortalecer la participación estudiantil, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la inauguración de los concursos organizados por el Colegio de Bachilleres de Coahuila Oriente, en el marco de su XIX aniversario.

Acompañado por la directora del plantel, Karina Franco, el Edil de Monclova dio inicio a dos jornadas de actividades académicas, culturales y deportivas en las que participan estudiantes de diversas instituciones de nivel Medio Superior.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan hasta 4 casos de menores embarazadas, por semana, en la Región Centro de Coahuila

Durante el arranque, Villarreal destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el sector educativo permite generar condiciones más favorables para el desarrollo integral de la juventud.

ESPACIOS PARA LA SANA COMPETENCIA

Las actividades incluyen concursos de oratoria, canto y voleibol, disciplinas que —según organizadores— fomentan la disciplina, la expresión pública, el trabajo en equipo y la sana competencia entre estudiantes.

El Alcalde subrayó que el talento de las y los jóvenes representa una prioridad para la administración municipal, por lo que se continuará respaldando iniciativas que amplíen oportunidades y fortalezcan la formación académica.

“Creemos en el talento de nuestra juventud. Seguimos impulsando acciones que abran oportunidades y brinden mejores herramientas para que nuestras y nuestros estudiantes alcancen sus metas”, expresó.

$!Estudiantes de nivel Medio Superior participan en oratoria, canto y volibol.
Estudiantes de nivel Medio Superior participan en oratoria, canto y volibol. CORTESÍA

RECONOCIMIENTO A 19 AÑOS DE TRAYECTORIA

En su intervención, el Edil reconoció la labor del personal docente y directivo del plantel por sus 19 años de trabajo en la formación de generaciones comprometidas con su comunidad.

El aniversario del Cobac Oriente se consolida como un espacio de encuentro interinstitucional que promueve valores como el respeto, la responsabilidad y la participación activa.

TE PUEDE INTERESAR: Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas

COMPROMISO CON LA JUVENTUD MONCLOVENSE

El Gobierno Municipal reiteró su disposición de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y las instituciones educativas, a fin de fortalecer programas que impulsen el desarrollo académico, cultural y deportivo de la juventud de Monclova.

Las actividades conmemorativas continuarán durante el segundo día de competencias, donde se espera una amplia participación estudiantil y asistencia de la comunidad educativa.

