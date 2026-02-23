Celebran XIX aniversario del Cobac Oriente con concursos académicos y deportivos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el talento juvenil y fortalecer la participación estudiantil, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la inauguración de los concursos organizados por el Colegio de Bachilleres de Coahuila Oriente, en el marco de su XIX aniversario.

Acompañado por la directora del plantel, Karina Franco, el Edil de Monclova dio inicio a dos jornadas de actividades académicas, culturales y deportivas en las que participan estudiantes de diversas instituciones de nivel Medio Superior.

Durante el arranque, Villarreal destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el sector educativo permite generar condiciones más favorables para el desarrollo integral de la juventud.

ESPACIOS PARA LA SANA COMPETENCIA

Las actividades incluyen concursos de oratoria, canto y voleibol, disciplinas que —según organizadores— fomentan la disciplina, la expresión pública, el trabajo en equipo y la sana competencia entre estudiantes.

El Alcalde subrayó que el talento de las y los jóvenes representa una prioridad para la administración municipal, por lo que se continuará respaldando iniciativas que amplíen oportunidades y fortalezcan la formación académica.

“Creemos en el talento de nuestra juventud. Seguimos impulsando acciones que abran oportunidades y brinden mejores herramientas para que nuestras y nuestros estudiantes alcancen sus metas”, expresó.