Cerró Coahuila 2025 como líder en formalidad laboral

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 8 marzo 2026
    Cerró Coahuila 2025 como líder en formalidad laboral
    La política laboral basada en diálogo social y coordinación institucional fortalece la estabilidad y la seguridad social de los trabajadores. CORTESÍA

El Inegi también coloca a la entidad como líder nacional en trabajadores con contrato escrito

Coahuila cerró 2025 como líder nacional en formalidad laboral, al registrar que el 66.7% de sus trabajadores cuentan con un empleo formal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la entidad ocupa el primer lugar en México en trabajadores con contrato escrito y en empleados con prestaciones laborales, lo que se traduce en mayor acceso a seguridad social, atención médica y estabilidad para las familias coahuilenses.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan obras por más de 16 mdp dentro del plan ‘Prendamos Monclova’

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 4T-2025), la formalidad laboral en Coahuila supera por más de 20 puntos el promedio nacional, que es de 45%.

El Inegi también coloca a la entidad como líder nacional en trabajadores con contrato escrito

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la política laboral basada en coordinación institucional, diálogo social y participación activa de los sectores productivos.

$!Coahuila lidera el país en formalidad laboral, con más de 66% de trabajadores con empleos formales, contratos y prestaciones.
Coahuila lidera el país en formalidad laboral, con más de 66% de trabajadores con empleos formales, contratos y prestaciones. CORTESÍA

“Mantener el primer lugar nacional en formalidad laboral durante el cuarto trimestre de 2025 es una gran noticia. Es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, sector empresarial y trabajadores. El diálogo abierto nos ha permitido consolidar empleos de calidad y fortalecer un crecimiento con justicia social”, afirmó Zogbi Castro.

El informe del Inegi también ubica a Coahuila como líder en acceso a instituciones de salud, con 78.1% de trabajadores afiliados; en contratos escritos, con 77.2% de empleados con documentación legal; y en prestaciones laborales, ya que 9 de cada 10 trabajadores reciben beneficios adicionales a su salario.

La secretaria reiteró que el empleo en Coahuila seguirá fortaleciéndose mediante estrategias que consoliden al estado como referente nacional en materia laboral, con indicadores que favorezcan oportunidades y mejor calidad de vida para las familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos Laborales
trabajadores

Organizaciones


SETRA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio