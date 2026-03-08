Cerró Coahuila 2025 como líder en formalidad laboral
El Inegi también coloca a la entidad como líder nacional en trabajadores con contrato escrito
Coahuila cerró 2025 como líder nacional en formalidad laboral, al registrar que el 66.7% de sus trabajadores cuentan con un empleo formal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, la entidad ocupa el primer lugar en México en trabajadores con contrato escrito y en empleados con prestaciones laborales, lo que se traduce en mayor acceso a seguridad social, atención médica y estabilidad para las familias coahuilenses.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 4T-2025), la formalidad laboral en Coahuila supera por más de 20 puntos el promedio nacional, que es de 45%.
La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la política laboral basada en coordinación institucional, diálogo social y participación activa de los sectores productivos.
“Mantener el primer lugar nacional en formalidad laboral durante el cuarto trimestre de 2025 es una gran noticia. Es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, sector empresarial y trabajadores. El diálogo abierto nos ha permitido consolidar empleos de calidad y fortalecer un crecimiento con justicia social”, afirmó Zogbi Castro.
El informe del Inegi también ubica a Coahuila como líder en acceso a instituciones de salud, con 78.1% de trabajadores afiliados; en contratos escritos, con 77.2% de empleados con documentación legal; y en prestaciones laborales, ya que 9 de cada 10 trabajadores reciben beneficios adicionales a su salario.
La secretaria reiteró que el empleo en Coahuila seguirá fortaleciéndose mediante estrategias que consoliden al estado como referente nacional en materia laboral, con indicadores que favorezcan oportunidades y mejor calidad de vida para las familias.