Cerró Coahuila 2025 como líder en formalidad laboral

Coahuila cerró 2025 como líder nacional en formalidad laboral, al registrar que el 66.7% de sus trabajadores cuentan con un empleo formal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la entidad ocupa el primer lugar en México en trabajadores con contrato escrito y en empleados con prestaciones laborales, lo que se traduce en mayor acceso a seguridad social, atención médica y estabilidad para las familias coahuilenses.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 4T-2025), la formalidad laboral en Coahuila supera por más de 20 puntos el promedio nacional, que es de 45%.

El Inegi también coloca a la entidad como líder nacional en trabajadores con contrato escrito

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la política laboral basada en coordinación institucional, diálogo social y participación activa de los sectores productivos.