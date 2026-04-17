CNDH impugna cobro por registro de nacimiento en Coahuila ante la Corte

El recurso fue presentado el 29 de enero de 2026 por la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, con el objetivo de que este trámite sea completamente gratuito, en apego a la Constitución mexicana.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar una disposición en Coahuila que establece un cobro por el registro de nacimiento.

La impugnación se centra en el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, modificado mediante el Decreto 420 y publicado el 30 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado.

Con esta reforma, se fijó una tarifa de 150 pesos para realizar el registro de nacimiento en oficinas del Registro Civil.

De acuerdo con la CNDH, este cobro representa una barrera económica que limita el acceso al derecho a la identidad, reconocido para todas las personas en México.

El organismo argumentó que la medida contraviene los artículos 1 y 4 de la Constitución, que establecen que toda persona debe ser registrada de manera inmediata tras su nacimiento y que la primera acta debe expedirse sin costo.

Asimismo, señaló que imponer un pago por este trámite condiciona el acceso a un derecho humano, afectando principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, familias migrantes y personas que habitan en zonas rurales.

La CNDH recordó que, desde la reforma constitucional del 17 de junio de 2014, se otorgó un plazo a las entidades federativas para adecuar su legislación y garantizar la gratuidad del registro de nacimiento.

En el documento presentado ante la Corte, el organismo también indicó que la norma estatal es incompatible con tratados internacionales suscritos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.