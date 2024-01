Coahuila: 12 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ buscan a partidos para entrar a la contienda electoral

Los lineamientos del IEC, aprobados el 1 de enero pasado, establecen que los partidos o coaliciones deben postular al menos a 18 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en la contienda, ocho de ellos mediante el principio de votación por mayoría y los otros 10 para cargos asignados por representación proporcional.

Estas reglas definen que estos cargos pueden ser otorgados para regiduría, síndico, o para que los partidos postulen abiertamente a una persona LGBTTTIQ+ para encabezar la presidencia municipal de alguna alcaldía.

Respecto a la reciente aprobación de acciones afirmativas para personas con discapacidad, Ruiz Malacara respondió que el panorama ha estado limitado desde la visión electoral hasta la partidista.

“Creo que algunas consejeras pecan de mala voluntad y piensan que no hay personas LGBT en Coahuila. Hemos luchado por las acciones afirmativas porque existimos, y al interior de los partidos existen muchos liderazgos LGBT que no han salido porque no les han levantado la mano y dado la oportunidad”, expresó.

“A veces creemos que la ley no se puede generar para unos cuantos. Claro, somos una minoría, pero somos el 4.5 por ciento de la ciudadanía de Coahuila y por qué dejarlo a un lado. Decir que a lo mejor no habrá quien pueda es una cuestión muy aventurada”, indicó.

Por otro lado, recordó que socializar este derecho e incrementar la convocatoria no solo de la participación LGBTTTIQ+, sino de la población en general, es tarea del IEC.

“Eso le corresponde al IEC, dar a conocer lineamientos, reformas electorales y acciones afirmativas. Tal vez el propio IEC no le está dando el valor que requiere. Que no haya demasiada respuesta se debe a la falta de socialización que el instituto podría hacer; no es que nosotros no queramos participar”, expresó.