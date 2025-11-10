Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales

La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, se refirió a la reciente asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en el que la entidad aparece únicamente con tres proyectos federales: el tren Saltillo–Nuevo Laredo, dos hospitales del IMSS en la capital y una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

TE PUEDE INTERESAR: Se frena más de 10 % la construcción en Coahuila por alza en materiales

Morales explicó que, aunque en otros estados sí se incluyeron obras carreteras y de infraestructura, Coahuila no obtuvo recursos adicionales, lo que —dijo— hace necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno del Estado y el Congreso local.

“Puede haber presupuesto y puede haber proyectos, pero actualmente no están etiquetados”, dijo. Agregó que los legisladores y dependencias deberán insistir en que se consideren proyectos regionales en ejercicios posteriores.

La diputada afirmó que, si bien la Secretaría de Finanzas estatal —a cargo de José Antonio Gutiérrez Rodríguez— ha mantenido un manejo adecuado de las participaciones, el reto, comentó, está en lograr que el presupuesto federal contemple nuevas obras para la entidad.

Al respecto, Morales cuestionó el trabajo de los diputados federales y reiteró que el objetivo es mantener el diálogo institucional para atraer proyectos en los próximos años.