Coahuila, el tercer estado donde la ciudadanía le quiere dedicar menos tiempo al trabajo

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que Coahuila se encuentra entre las tres entidades donde la población desearía dedicar menos tiempo al trabajo. De acuerdo con la edición 2024 de la ENUT, que el Inegi realiza cada cinco años, en el estado al menos el 28.1 por ciento de la población manifestó que quisiera destinar menos tiempo a actividades económicas o laborales remuneradas.

Según los datos, en Coahuila las personas dedican en promedio hasta 49.8 horas semanales al trabajo remunerado, además de 29.4 horas a labores domésticas y de cuidado no remuneradas, y otras 4.6 horas a actividades de autoconsumo, como la preparación de alimentos. Estos indicadores permiten observar una situación de pobreza de tiempo en la entidad, al contrastar las actividades productivas con las no productivas y el tiempo disponible para el esparcimiento.

Mientras que en promedio se destinan 49.8 horas semanales al trabajo remunerado, apenas se dedican 6.7 horas a la convivencia social o familiar. Asimismo, la diferencia es notable en actividades recreativas: los coahuilenses destinan 4.8 horas semanales a juegos y aficiones (incluidas las televisivas), 5.1 horas al ejercicio, tres horas a la asistencia a eventos deportivos y apenas 2.5 horas a actividades culturales.

La actividad no productiva a la que se dedica más tiempo es el uso de medios de comunicación, con hasta 15 horas semanales en promedio; no obstante, esta puede realizarse de manera simultánea con otras actividades productivas.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo #ENUT 2024 con información sobre las actividades que realizan las personas de 12 años y más en México.



Se midió el tiempo que se dedica al trabajo remunerado y no remunerado (actividades domésticas,... pic.twitter.com/6Ay4QOSW6b — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 28, 2025

En este contexto, el Inegi señala que la pobreza de tiempo también se refleja en el hecho de que 28.1 por ciento de la población desea invertir menos horas en el trabajo. Sin embargo, esta proporción es inferior al 35 por ciento de coahuilenses que preferiría reducir el tiempo destinado a traslados relacionados con actividades productivas.

A nivel nacional, Coahuila ocupa el tercer lugar entre las entidades donde más se expresa este deseo, solo por debajo de la Ciudad de México, con 32.9 por ciento, y Guanajuato, con 30.6 por ciento. Entre otras actividades a las que la población en Coahuila quisiera dedicar menos tiempo se encuentra el uso de internet, con 21.8 por ciento de inconformidad, así como la realización de trámites, señalada por 17 por ciento de los encuestados.

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