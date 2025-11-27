Coahuila: entre los 8 estados con aumento de pobreza laboral, según INEGI

El estado de Coahuila se posicionó entre las ocho entidades que aumentaron el porcentaje de su población en situación de pobreza laboral.

Datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelaron que la entidad tuvo un aumento del 0.3 por ciento, pues pasó del 23.8 por ciento de la población al 24.1, comparando el tercer trimestre del 2024 respecto al del 2025.

“La Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria”, explica el INEGI

Con esa diferencia en el porcentaje, Coahuila se ubicó junto a Sinaloa --con la misma diferencia-- como los estados con menor variación entre las que aumentaron.

El resto de estados que también aumentaron su población en pobreza laboral son el Estado de México con 0.7 de diferencia, Ciudad de México con 1.0, Chihuahua con 1.1, Durango con 2.5, Veracruz con 3.2 y San Luis Potosí con 5.5.

El resto de entidades disminuyó su porcentaje de personas en pobreza laboral. La diferencia en el porcentaje a nivel nacional es de 0.7 por ciento.

Respecto a las grandes ciudades de la entidad, Torreón registró una disminución de su población en pobreza laboral luego de que pasó de 23.1 en 2024 a 22.6 en 2025. Por su parte, en Saltillo aumentó al pasar de 17.2 al 21.9 por ciento en el tercer trimestre del 2025.