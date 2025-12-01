Colocan primera piedra del Hospital Muzquiseki en Múzquiz; proyecto fortalecerá salud en la Carbonífera

/ 1 diciembre 2025
    Colocan primera piedra del Hospital Muzquiseki en Múzquiz; proyecto fortalecerá salud en la Carbonífera
    Este nosocomio tendrá los mejores estándares en salud, al nivel de Saltillo, Monterrey y Estados Unidos. Foto: Especial

Este proyecto es impulsado por la tribu Kickapoo para mejorar la atención en la Región Carbonífera

MÚZQUIZ.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este lunes la colocación de la primera piedra del Hospital Muzquiseki, un proyecto impulsado por la Tribu Kickapoo que ampliará de manera significativa la infraestructura médica en la región Carbonífera. En la ceremonia participaron los líderes kickapoo Esteban Salazar y Estavio Elizondo, así como la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quienes subrayaron la importancia histórica de la construcción.

Durante el evento, Jiménez Salinas destacó que el nuevo hospital ofrecerá servicios especializados de alta calidad y que su diseño y equipamiento serán comparables con los de ciudades como Saltillo, Monterrey e incluso con estándares de hospitales en Estados Unidos. Agradeció a la Tribu Kickapoo por la inversión y reiteró que el proyecto beneficiará no solo a Múzquiz, sino a toda la región Carbonífera. Recordó que su administración ha destinado recursos sin precedentes al sector salud, permitiendo rehabilitar 14 hospitales generales y 133 centros de salud, además de alcanzar un abasto del 85 por ciento en medicamentos.

El gobernador subrayó además los avances logrados mediante el programa de telemedicina, el cual ha permitido incrementar consultas, agilizar operaciones y reducir los tiempos de atención.

$!Este hospital en Múzquiz beneficiará a toda la Región Carbonífera.
Este hospital en Múzquiz beneficiará a toda la Región Carbonífera. Foto: Especial

“En Coahuila tenemos uno de los mejores sistemas de salud del país”, afirmó, al señalar que estos esfuerzos buscan mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses. También reconoció el trabajo coordinado con la alcaldesa Laura Jiménez para impulsar proyectos que fortalezcan al municipio.

Por su parte, Esteban Salazar, representante de la Tribu Kickapoo en México, señaló que el Hospital Muzquiseki será un espacio destinado a toda la comunidad y reconoció que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha sido clave para hacer posible su construcción.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, calificó el proyecto como una obra de gran visión, que contará con espacios equipados para brindar atención médica oportuna y fortalecer la red de servicios en Coahuila.

La alcaldesa Laura Jiménez destacó que el nuevo hospital representa unión, solidaridad y un compromiso profundo con la salud y el bienestar de las familias de Múzquiz. Agradeció a la Tribu Kickapoo su liderazgo en este proyecto y reconoció el acompañamiento del Gobierno del Estado. En la ceremonia también estuvieron presentes Arturo Garza, integrante de la tribu; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera; y Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora.

