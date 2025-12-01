Colocan primera piedra del Hospital Muzquiseki en Múzquiz; proyecto fortalecerá salud en la Carbonífera

MÚZQUIZ.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este lunes la colocación de la primera piedra del Hospital Muzquiseki, un proyecto impulsado por la Tribu Kickapoo que ampliará de manera significativa la infraestructura médica en la región Carbonífera. En la ceremonia participaron los líderes kickapoo Esteban Salazar y Estavio Elizondo, así como la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quienes subrayaron la importancia histórica de la construcción.

Durante el evento, Jiménez Salinas destacó que el nuevo hospital ofrecerá servicios especializados de alta calidad y que su diseño y equipamiento serán comparables con los de ciudades como Saltillo, Monterrey e incluso con estándares de hospitales en Estados Unidos. Agradeció a la Tribu Kickapoo por la inversión y reiteró que el proyecto beneficiará no solo a Múzquiz, sino a toda la región Carbonífera. Recordó que su administración ha destinado recursos sin precedentes al sector salud, permitiendo rehabilitar 14 hospitales generales y 133 centros de salud, además de alcanzar un abasto del 85 por ciento en medicamentos.

El gobernador subrayó además los avances logrados mediante el programa de telemedicina, el cual ha permitido incrementar consultas, agilizar operaciones y reducir los tiempos de atención.