Coahuila: Entrega Manolo Jiménez rehabilitación de la autopista Premier

Con una inversión de 300 millones de pesos, el Gobierno del Estado concluyó la rehabilitación total de la autopista Premier, que conecta al municipio de Allende con la comunidad de Agujita, una vía de 52 kilómetros que forma parte del corredor de la carretera federal 57.

Durante la entrega de la obra, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que este proyecto fue uno de los compromisos asumidos durante su campaña y que beneficiará a las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte de Coahuila.

“Esta autopista fortalece la conectividad y la seguridad vial en una de las rutas más importantes del estado. Con esta entrega cumplimos un compromiso más con la gente”, señaló el mandatario estatal.

Jiménez Salinas afirmó que, al cierre del segundo año de su administración, se ha cumplido gran parte de los compromisos establecidos, y subrayó que las acciones en infraestructura, seguridad y atracción de inversiones buscan mejorar la calidad de vida en la entidad.

Además, informó que en coordinación con la empresa Constellation Brands se invertirán alrededor de 35 millones de pesos en obras para mejorar el suministro de agua en los municipios de Nava y Allende.

El alcalde de Allende, Ricardo Alonso Treviño Guevara, consideró que la rehabilitación de la autopista Premier representa una obra de impacto regional y agradeció el apoyo del Gobierno del Estado.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, destacó que esta vía es parte del corredor México–Piedras Negras, considerado uno de los ejes troncales más importantes del país.

En el acto estuvieron presentes alcaldes de diversos municipios de la región, así como funcionarios estatales y representantes de la concesión de la autopista Premier.