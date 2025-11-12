Coahuila: Entrega Manolo Jiménez rehabilitación de la autopista Premier

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Coahuila: Entrega Manolo Jiménez rehabilitación de la autopista Premier
    El gobernador Manolo Jiménez dijo que la rehabilitación de la vía fue un compromiso de campaña. FOTO: CORTESÍA

Concluye obra en la que se invirtieron 300 millones de pesos para reparar 52 kilómetros de vía que forma parte del corredor de la carretera 57

Con una inversión de 300 millones de pesos, el Gobierno del Estado concluyó la rehabilitación total de la autopista Premier, que conecta al municipio de Allende con la comunidad de Agujita, una vía de 52 kilómetros que forma parte del corredor de la carretera federal 57.

Durante la entrega de la obra, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que este proyecto fue uno de los compromisos asumidos durante su campaña y que beneficiará a las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón al 100 por ciento de ocupación hotelera por cinco eventos nacionales

“Esta autopista fortalece la conectividad y la seguridad vial en una de las rutas más importantes del estado. Con esta entrega cumplimos un compromiso más con la gente”, señaló el mandatario estatal.

Jiménez Salinas afirmó que, al cierre del segundo año de su administración, se ha cumplido gran parte de los compromisos establecidos, y subrayó que las acciones en infraestructura, seguridad y atracción de inversiones buscan mejorar la calidad de vida en la entidad.

Además, informó que en coordinación con la empresa Constellation Brands se invertirán alrededor de 35 millones de pesos en obras para mejorar el suministro de agua en los municipios de Nava y Allende.

El alcalde de Allende, Ricardo Alonso Treviño Guevara, consideró que la rehabilitación de la autopista Premier representa una obra de impacto regional y agradeció el apoyo del Gobierno del Estado.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, destacó que esta vía es parte del corredor México–Piedras Negras, considerado uno de los ejes troncales más importantes del país.

En el acto estuvieron presentes alcaldes de diversos municipios de la región, así como funcionarios estatales y representantes de la concesión de la autopista Premier.

Temas


Carreteras
Infraestructura
Movilidad

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo