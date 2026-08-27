Coahuila es la octava entidad donde más se reporta ruido en el país

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila es la octava entidad donde más se reporta ruido en el país
    Los coahuilenses son los octavos que más reportan ruido, de acuerdo con el censo del Inegi. Especial

Durante 2025, las autoridades recibieron más de 18 mil 500 llamadas por contaminación auditiva

Coahuila se encuentra entre las entidades del país con mayor número de reportes por ruido excesivo, se dio a conocer en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal.

De acuerdo con los datos publicados por el Censo, elaborado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2025 el sistema de emergencias 911 recibió en Coahuila un total de 18 mil 583 reportes relacionados con ruido excesivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-omisiones-en-regulacion-de-bares-afectan-la-paz-del-centro-afirman-vecinos-del-sector-CG21411470

Estas llamadas son recibidas inicialmente por el 911 y posteriormente canalizadas a las policías municipales, inspectores o dependencias especializadas, como la Policía Ambiental.

La cantidad de reportes colocó a Coahuila en el octavo lugar nacional entre las entidades con mayor número de llamadas por ruido excesivo durante ese año.

Las entidades que superaron a Coahuila fueron Nuevo León, con 149 mil 421 reportes; Sonora, con 71 mil 155; Guanajuato, con 65 mil 316; Baja California, con 56 mil 567; Chihuahua, con 54 mil 239; Jalisco, con 52 mil 943, y el Estado de México, con 19 mil 854.

En el caso de Saltillo, los reportes son canalizados particularmente a la Policía Ambiental y se presentan tanto contra vecinos como contra establecimientos comerciales.

Aunque la incidencia se mantuvo elevada en 2025 y colocó a Coahuila entre las entidades con más reportes del país, representó una disminución de 7.4 por ciento respecto al año anterior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-inspeccionan-por-ruido-a-11-bares-del-centro-en-2026-jueza-analiza-sancion-a-uno-LP22968065

Durante 2024 se registraron 20 mil 74 llamadas por ruido excesivo, cifra que ubicó a Coahuila en el séptimo lugar nacional.

De esta manera, aunque el estado descendió una posición en el ranking nacional, también registró una reducción en el número de reportes relacionados con esta problemática.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación Ambiental
Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

true

Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?
true

POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa
Los grabados de El caminante gris fueron realizados por Marisol Lara mediante la técnica de linóleo, a partir de relatos de la comunidad Lipán Apache.

Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza.

Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa.

¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores
La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU