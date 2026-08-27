Coahuila es la octava entidad donde más se reporta ruido en el país

Coahuila se encuentra entre las entidades del país con mayor número de reportes por ruido excesivo, se dio a conocer en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal. De acuerdo con los datos publicados por el Censo, elaborado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2025 el sistema de emergencias 911 recibió en Coahuila un total de 18 mil 583 reportes relacionados con ruido excesivo.

Estas llamadas son recibidas inicialmente por el 911 y posteriormente canalizadas a las policías municipales, inspectores o dependencias especializadas, como la Policía Ambiental. La cantidad de reportes colocó a Coahuila en el octavo lugar nacional entre las entidades con mayor número de llamadas por ruido excesivo durante ese año. Las entidades que superaron a Coahuila fueron Nuevo León, con 149 mil 421 reportes; Sonora, con 71 mil 155; Guanajuato, con 65 mil 316; Baja California, con 56 mil 567; Chihuahua, con 54 mil 239; Jalisco, con 52 mil 943, y el Estado de México, con 19 mil 854.

El INEGI da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026. Estos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública,... — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2026

En el caso de Saltillo, los reportes son canalizados particularmente a la Policía Ambiental y se presentan tanto contra vecinos como contra establecimientos comerciales. Aunque la incidencia se mantuvo elevada en 2025 y colocó a Coahuila entre las entidades con más reportes del país, representó una disminución de 7.4 por ciento respecto al año anterior.

Durante 2024 se registraron 20 mil 74 llamadas por ruido excesivo, cifra que ubicó a Coahuila en el séptimo lugar nacional. De esta manera, aunque el estado descendió una posición en el ranking nacional, también registró una reducción en el número de reportes relacionados con esta problemática.