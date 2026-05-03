Coahuila es una de las entidades donde más se investigó el tráfico de armas en 2025

Los registros de la Fiscalía General de la República revelaron que al cierre de 2025 Coahuila se ubicó como una de las entidades con mayor incidencia en la investigación de delitos por tráfico de armas.

Aunque las recientes amenazas de tiroteo en espacios públicos en Coahuila terminaron siendo falsas, la presencia de armas en el estado provenientes del mercado negro no debería subestimarse.

De acuerdo con los registros reportados por la FGR vía transparencia, aunque la incidencia no se compara con otros delitos como, por ejemplo, la posesión de armas, Coahuila tuvo un registro más alto que el reportado en otras 26 entidades del país.

Según los datos, al cierre de 2025 la FGR inició en Coahuila al menos nueve investigaciones por delitos de tráfico de armas.

Estos delitos están adscritos en los artículos 82, 84 y 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se regulan las sanciones por actividades ilícitas relacionadas con armas no exclusivas del Ejército.

Estos artículos hablan de la investigación de casos que van desde la comercialización de armas sin permiso hasta la introducción clandestina al país de armas de fuego o cartuchos.

De acuerdo con los datos de la FGR, el año pasado al menos el 10 por ciento de las investigaciones relacionadas con armas de fuego fueron por este tipo de delitos, donde se identificó venta o ingreso de armas de fuego en el mercado negro.

A pesar de que las indagatorias de Coahuila en el tema de tráfico de armas pueden parecer pocas, la incidencia de la entidad no está tan distante de las otras cinco entidades que la superan.

En primer lugar de incidencia, la FGR ubicó a Baja California con 22 investigaciones de este tipo; después estuvo Ciudad de México con 20; Sonora con 19; Puebla y Tamaulipas con 16; y posteriormente Coahuila se encuentra en el sexto lugar nacional en la incidencia de estos delitos.

De hecho, 2025 ha sido el año en que la autoridad procuradora federal más ha investigado el ingreso ilegal de armas a Coahuila y su tráfico en el mercado negro, al menos desde 2016.

De acuerdo con la FGR, en 2016 se investigó un caso de este tipo; en 2017 ninguno; en 2018 fueron tres; en 2019, 2020 y 2021 se investigó un caso en cada año; luego en 2022 fueron siete; y la investigación de este tipo de delitos fue nula en 2023 y 2024.

Estos incrementos han sucedido a pesar de que los delitos del fuero común donde se involucran armas de fuego, como las lesiones y los homicidios dolosos, han ido a la baja, pasando en el primer caso de 53 a 30 y en el caso de homicidios de 31 a 16, del 2024 al 2025, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.