Coahuila: Estrés laboral encabeza atenciones psicológicas brindadas a docentes

El estrés, principalmente vinculado a problemas laborales, fue la conducta más atendida en las intervenciones psicológicas brindadas a docentes de educación básica en Coahuila durante 2025, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación del estado.

Durante la comparecencia del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, en el mes de diciembre, se informó que a lo largo del año se realizaron 757 intervenciones psicológicas a un total de 109 maestros.

La dependencia precisó a este medio, mediante una solicitud de información, que estas atenciones forman parte del Programa de Atención Socioemocional al Docente, adscrito a la Dirección de Programas Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica.

Según los datos oficiales, las conductas atendidas en Saltillo con mayor frecuencia fueron el estrés, con 19 registros, seguido de ansiedad con 12, desmotivación con seis, duelo y angustia con cinco cada una, así como acoso laboral con cuatro.

También se atendieron casos de problemas familiares, tristeza profunda, insomnio, depresión, inseguridad y agotamiento laboral. Otras conductas como crisis de ansiedad, cronopatía del tiempo, conducta obsesiva, miedo a conducir, llanto constante, apatía, conducta inadecuada y desborde emocional registraron una sola atención cada una.

La información detalla que los motivos de atención se dividieron principalmente en problemas familiares, con 44 casos, y problemas laborales, con 31, siendo estos últimos los más asociados a los cuadros de estrés y ansiedad.

En cuanto al perfil de las personas atendidas, 47 fueron mujeres y 16 hombres. Por ocupación, la mayoría corresponde a docentes de primaria con 28 casos y preescolar con 18, seguidos por secundaria con 12. También se brindó atención a personal de educación especial, inicial, educación física, asesores técnicos, directores, psicólogos, personal administrativo, prefectos, integrantes de USAER y trabajadores de oficinas centrales.

La Secretaría de Educación indicó que las atenciones psicológicas son brindadas por dos especialistas en psicología clínica que forman parte del sistema educativo estatal y que desde 2024 están asignadas a la atención de docentes de nivel básico.