Coahuila: factores sociales pueden llevar al suicidio; deshumanización laboral debe analizarse

En el 2022 Coahuila ocupó el noveno lugar a nivel nacional en tasa de suicidio, con 8.6 casos por cada 100 mil habitantes, contra una tasa de más de 10 casos por cada 100 mil habitantes a nivel mundial; sin embargo, es mayor al promedio nacional, que es del 6.2%.

Jorge Alarcón Cortés, responsable del Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud, explicó que el factor social es decisivo, principalmente por determinantes diversos como estrés económico, violencia familiar, violencia sexual, violencia social, acoso laboral y problema de movilidad en el transporte público.

“Es muy complicado que la persona pueda recuperarse al 100%, ya que los mismos factores sociales van a provocar un atraso en la atención; de hecho, es muy probable que no llegue a recibir atención porque los mismos factores sociales no lo van a permitir”.

Desde el punto de vista médico, se puede atender con medicamentos y servicios de psiquiatría y psicología, pero desde lo social es complicado. Por ejemplo, Coahuila tiene gran oferta laboral, pero la duda es bajo qué condiciones, cuántas horas trabajan, si tienen descanso digno y tiempo de calidad con la familia.

“Son interrogantes que tenemos qué responder para hacer las modificaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. De acuerdo a estudios a nivel mundial, la movilidad es un factor social muy importante para la salud mental de las personas: los tiempos, la calidad el transporte, si es seguro o no, son factores muy importantes porque la movilidad es un derecho”.

“Tener acceso a poder llegar de un punto a otro, hace la diferencia entre recibir atención médica o no; tener acceso al trabajo o no; tener una hora extra o una hora menos para hacer actividades en casa. Es muy importante el trabajo, pero también el ocio, la distracción, la dispersión, no es un premio, es una necesidad biológica”.

En Coahuila vivimos en una sociedad estresada y los estudios demuestran que el modelo de vida basado en la producción laboral afecta la salud emocional de la población.

“Somos una zona industrial, puede haber relación con el estrés que pueden estar sufriendo las personas”. Aunque faltan estudios al respecto, puede considerarse que se enfrenta una deshumanización laboral.

“Las personas necesitan espacios seguros, no únicamente destinados a la producción, sino también a la distracción y al desarrollo de la personalidad. Si las personas tienen un sueldo muy bajo, que no les alcanza, entonces lo que hagamos nosotros en el nivel de atención no va a tener el mismo impacto”.

Alarcón Cortés refirió que la sensación de soledad es un factor de riesgo. Si una persona no tiene una red de apoyo (familia, amigos e iglesia, por ejemplo) tiene mayor riesgo en su salud emocional, sobre todo si es adulta mayor.