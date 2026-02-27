Coahuila: Firman acuerdo Prepas–Universidad para impulsar el ingreso de jóvenes a la UTNC

NAVA, COAH.- Con la participación de 21 preparatorias de la región, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) formalizó la Firma del Acuerdo Prepas–Universidad, iniciativa que busca fortalecer la vinculación académica y facilitar el acceso de más jóvenes a la educación Superior.

La rectora de la UTNC, Esperanza Chapa, subrayó que esta alianza permitirá a los estudiantes de nivel Medio Superior conocer de primera mano la oferta educativa, los beneficios y las oportunidades que brinda la institución, que este año celebra 27 años de servicio y atiende a más de 2 mil 200 alumnos.

“Queremos que los jóvenes estén informados de todo lo que la Universidad puede ofrecerles. No queremos verlos desertando ni en la calle, sino estudiando y aprovechando esta gran oportunidad”, expresó.

Chapa destacó que la UTNC cuenta con programas 100 por ciento certificados y avalados por las instancias gubernamentales, además de mantener una estrecha coordinación con el sector productivo. Gracias a ello, el 70 por ciento de los egresados logra colocarse laboralmente en un lapso no mayor a 6 meses, e incluso muchos son contratados desde el periodo de estadías.

Como incentivo para el nuevo ingreso, la rectora anunció la rifa de 3 computadoras portátiles entre los primeros 300 alumnos que completen su proceso de inscripción y presenten el examen de admisión, con el propósito de brindarles herramientas que fortalezcan su desempeño académico.

Asimismo, reconoció el alto nivel del personal docente, integrado por maestros con posgrado y doctorado, quienes participan en procesos de certificación nacional para garantizar una educación de calidad acorde con las necesidades de la industria regional.

Finalmente, Chapa enfatizó que en la UTNC los estudiantes “no son una matrícula más, sino personas con sueños, necesidades y talentos”, por lo que la institución asume el compromiso de acompañarlos en una etapa clave de su vida, impulsándolos a concluir sus estudios y aspirar a mejores oportunidades profesionales y salariales.