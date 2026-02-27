Coahuila: Firman acuerdo Prepas–Universidad para impulsar el ingreso de jóvenes a la UTNC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Coahuila: Firman acuerdo Prepas–Universidad para impulsar el ingreso de jóvenes a la UTNC
    Representantes de preparatorias de Piedras Negras y la región de los Cinco Manantiales, firmaron un acuerdo con la UTNC iniciativa que busca fortalecer la vinculación académica y facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior. Josué Rodríguez

Participan 21 escuelas de nivel Medio Superior

NAVA, COAH.- Con la participación de 21 preparatorias de la región, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) formalizó la Firma del Acuerdo Prepas–Universidad, iniciativa que busca fortalecer la vinculación académica y facilitar el acceso de más jóvenes a la educación Superior.

La rectora de la UTNC, Esperanza Chapa, subrayó que esta alianza permitirá a los estudiantes de nivel Medio Superior conocer de primera mano la oferta educativa, los beneficios y las oportunidades que brinda la institución, que este año celebra 27 años de servicio y atiende a más de 2 mil 200 alumnos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026

“Queremos que los jóvenes estén informados de todo lo que la Universidad puede ofrecerles. No queremos verlos desertando ni en la calle, sino estudiando y aprovechando esta gran oportunidad”, expresó.

Chapa destacó que la UTNC cuenta con programas 100 por ciento certificados y avalados por las instancias gubernamentales, además de mantener una estrecha coordinación con el sector productivo. Gracias a ello, el 70 por ciento de los egresados logra colocarse laboralmente en un lapso no mayor a 6 meses, e incluso muchos son contratados desde el periodo de estadías.

Como incentivo para el nuevo ingreso, la rectora anunció la rifa de 3 computadoras portátiles entre los primeros 300 alumnos que completen su proceso de inscripción y presenten el examen de admisión, con el propósito de brindarles herramientas que fortalezcan su desempeño académico.

TE PUEDE INTERESAR: Reajuste presupuestal de reforma electoral sí abre posibilidades de disminuir plazas laborales: INE Coahuila

Asimismo, reconoció el alto nivel del personal docente, integrado por maestros con posgrado y doctorado, quienes participan en procesos de certificación nacional para garantizar una educación de calidad acorde con las necesidades de la industria regional.

Finalmente, Chapa enfatizó que en la UTNC los estudiantes “no son una matrícula más, sino personas con sueños, necesidades y talentos”, por lo que la institución asume el compromiso de acompañarlos en una etapa clave de su vida, impulsándolos a concluir sus estudios y aspirar a mejores oportunidades profesionales y salariales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
estudiantes

Localizaciones


Nava

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán