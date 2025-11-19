Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030

Tras su instalación el pasado mes de mayo, ayer sesionó por primera vez el Consejo Estatal de Educación Dual, encabezado por el secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn. Durante la reunión se dio a conocer el plan 2026–2030, orientado a fortalecer la formación de estudiantes mediante esquemas que combinan el aprendizaje en las aulas con la práctica en empresas.

La estrategia plantea que la educación dual, inspirada en el modelo alemán, se convierta en un mecanismo efectivo para vincular a los jóvenes con oportunidades laborales y, al mismo tiempo, responder a las necesidades del sector productivo en cada región del estado, contribuyendo así al desarrollo económico y social.

Cristina Zametzer, jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Alemania en México, asistió a la sesión y destacó la relevancia de este modelo en su país como un elemento clave para la competitividad empresarial y el desarrollo económico, además de generar oportunidades personales y profesionales para los jóvenes. Señaló que Alemania ha colaborado estrechamente con México desde los inicios del modelo mexicano de educación dual, apoyando su desarrollo, expansión y evolución.

El consejo planteó un crecimiento sostenido en la participación de escuelas, empresas y estudiantes a lo largo del próximo sexenio. En el nivel superior, se proyecta que el número de universidades integradas al modelo aumente de ocho en 2026 a 22 en 2030. En el caso de las empresas, se prevé un crecimiento de 44 a 74 en el mismo periodo. También se estima que la participación estudiantil avance de 269 alumnos en 2026 a 445 en 2030, con incrementos anuales de entre 10 y 15%.