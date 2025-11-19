Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
La estrategia, que busca fortalecer la formación y vinculación de estudiantes con la industria, proyecta un crecimiento con la incorporación de alumnos, escuelas y empresas
Tras su instalación el pasado mes de mayo, ayer sesionó por primera vez el Consejo Estatal de Educación Dual, encabezado por el secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn. Durante la reunión se dio a conocer el plan 2026–2030, orientado a fortalecer la formación de estudiantes mediante esquemas que combinan el aprendizaje en las aulas con la práctica en empresas.
La estrategia plantea que la educación dual, inspirada en el modelo alemán, se convierta en un mecanismo efectivo para vincular a los jóvenes con oportunidades laborales y, al mismo tiempo, responder a las necesidades del sector productivo en cada región del estado, contribuyendo así al desarrollo económico y social.
Cristina Zametzer, jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Alemania en México, asistió a la sesión y destacó la relevancia de este modelo en su país como un elemento clave para la competitividad empresarial y el desarrollo económico, además de generar oportunidades personales y profesionales para los jóvenes. Señaló que Alemania ha colaborado estrechamente con México desde los inicios del modelo mexicano de educación dual, apoyando su desarrollo, expansión y evolución.
El consejo planteó un crecimiento sostenido en la participación de escuelas, empresas y estudiantes a lo largo del próximo sexenio. En el nivel superior, se proyecta que el número de universidades integradas al modelo aumente de ocho en 2026 a 22 en 2030. En el caso de las empresas, se prevé un crecimiento de 44 a 74 en el mismo periodo. También se estima que la participación estudiantil avance de 269 alumnos en 2026 a 445 en 2030, con incrementos anuales de entre 10 y 15%.
En educación superior participan varias instituciones con programas piloto, principalmente en áreas de ingeniería mecatrónica. Entre ellas se encuentran la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, con 13 alumnos; la Universidad Tecnológica de Coahuila, con 207; la Universidad Tecnológica de Saltillo, con 20; el Instituto Tecnológico Don Bosco y la Universidad La Salle Saltillo, con un alumno cada una; y la Universidad Carolina, con tres estudiantes.
El plan piloto iniciado en 2025 involucra a 245 alumnos, 39 empresas y 24 programas educativos, además de la participación de instituciones públicas y privadas fuera del piloto que ya operan la modalidad.
Según Saúl Noguerón, subsecretario de Educación Superior, en 2024 se aprobaron 75 programas duales en universidades tecnológicas y politécnicas, mientras que en 2025 las instituciones particulares obtuvieron su reconocimiento oficial para implementarlos.
En educación media superior, la subsecretaria Xanin García Posada informó que actualmente 45 planteles aplican el modelo y que el plan contempla llegar a 55 para 2030, además de ampliar la incorporación de empresas de 289 a 423.
En este nivel, el modelo se implementa en tres subsistemas: Conalep, Cecytec y DGETI, los cuales ya desarrollan programas que combinan la formación académica con la práctica en el sector productivo.
Las autoridades explicaron que estas metas se definieron a partir de diagnósticos y mesas de trabajo con subsistemas, vinculadores y representantes del sector empresarial, donde se identificaron retos como la limitada presencia de empresas en algunas regiones y la necesidad de contar con directorios y mecanismos de coordinación más eficientes.
También se destacó la importancia de aprovechar las vocaciones locales para que la oferta educativa resulte pertinente y para que el modelo sea viable incluso en zonas con menor actividad industrial.