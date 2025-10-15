Coahuila: hoy se cumplen 114 años de las primeras elecciones libres en México; Madero es electo

Coahuila
/ 15 octubre 2025
    Coahuila: hoy se cumplen 114 años de las primeras elecciones libres en México; Madero es electo
    Madero inauguró la era electoral moderna, pero sobre un país donde votar seguía siendo un privilegio, no un derecho universal. FOTO: INERHM

Abogó por la prensa libre, el fomento laboral desde el Gobierno Federal, así como el voto directo en las elecciones legislativas

Un día como hoy, pero hace 114 años, el “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero, participó en las primeras elecciones libres en todo México.

Nacido en Parras, Coahuila, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese año tras ganar los comicios que siguieron a la caída de Porfirio Díaz.

De acuerdo con la legislación vigente (Constitución de 1857), el sufragio era exclusivo para varones mayores de 18 años si eran casados, o de 21 si eran solteros, siempre y cuando supieran leer y escribir, tuvieran un “modo honesto de vivir” y poseyeran bienes.

Madero y Pino Suárez, líderes electos de la nueva etapa democrática. Retrato representativo del poder civil tras los comicios de 1911. FOTO: INERHM

En una nación mayoritariamente rural y analfabeta, esas condiciones dejaban fuera a obreros, campesinos e indígenas. Por lo anterior, Madero conseguiría 19,997 (99.27 por ciento) votos a su favor, contra los 87 votos que obtuvo Francisco León de la Barra (menos del uno por ciento).

Nacido en Parras, Coahuila, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese año tras ganar los comicios FOTO: INERHM

Aun así, el triunfo de Madero representó un parteaguas. Su lema político, “Sufragio efectivo, no reelección” prometía acabar con la dictadura porfirista y abrir paso al pluralismo político. Durante su breve gobierno (1911-1913) impulsó el voto directo, la libre prensa y la creación del Departamento del Trabajo.

Madero inauguró la era electoral moderna, pero sobre un país donde votar seguía siendo un privilegio, no un derecho universal.

Temas


Cultura
Elecciones
Historia

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Francisco I. Madero

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

