Coahuila: hoy se cumplen 114 años de las primeras elecciones libres en México; Madero es electo

Un día como hoy, pero hace 114 años, el “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero, participó en las primeras elecciones libres en todo México.

Nacido en Parras, Coahuila, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese año tras ganar los comicios que siguieron a la caída de Porfirio Díaz.

De acuerdo con la legislación vigente (Constitución de 1857), el sufragio era exclusivo para varones mayores de 18 años si eran casados, o de 21 si eran solteros, siempre y cuando supieran leer y escribir, tuvieran un “modo honesto de vivir” y poseyeran bienes.