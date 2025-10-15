Coahuila: hoy se cumplen 114 años de las primeras elecciones libres en México; Madero es electo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Abogó por la prensa libre, el fomento laboral desde el Gobierno Federal, así como el voto directo en las elecciones legislativas
Un día como hoy, pero hace 114 años, el “Apóstol de la democracia”, Francisco I. Madero, participó en las primeras elecciones libres en todo México.
Nacido en Parras, Coahuila, Francisco I. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de ese año tras ganar los comicios que siguieron a la caída de Porfirio Díaz.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo vivirá un mes de teatro con más de 20 funciones locales
De acuerdo con la legislación vigente (Constitución de 1857), el sufragio era exclusivo para varones mayores de 18 años si eran casados, o de 21 si eran solteros, siempre y cuando supieran leer y escribir, tuvieran un “modo honesto de vivir” y poseyeran bienes.
En una nación mayoritariamente rural y analfabeta, esas condiciones dejaban fuera a obreros, campesinos e indígenas. Por lo anterior, Madero conseguiría 19,997 (99.27 por ciento) votos a su favor, contra los 87 votos que obtuvo Francisco León de la Barra (menos del uno por ciento).
Aun así, el triunfo de Madero representó un parteaguas. Su lema político, “Sufragio efectivo, no reelección” prometía acabar con la dictadura porfirista y abrir paso al pluralismo político. Durante su breve gobierno (1911-1913) impulsó el voto directo, la libre prensa y la creación del Departamento del Trabajo.
Madero inauguró la era electoral moderna, pero sobre un país donde votar seguía siendo un privilegio, no un derecho universal.