Coahuila mantiene atracción de inversiones pese a contexto arancelario: Manolo Jiménez

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    Coahuila mantiene atracción de inversiones pese a contexto arancelario: Manolo Jiménez
    Coahuila busca mantener su competitividad mediante infraestructura, seguridad y servicios públicos eficientes, aseguró el gobernador Manolo Jiménez. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El mandatario destacó la confianza del sector empresarial en el estado, mediante infraestructura, seguridad y servicios públicos eficientes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pese al complejo escenario comercial generado por la imposición de aranceles, Coahuila conserva su atractivo para la llegada de capitales, respaldado por un trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno y sólidas condiciones de seguridad e infraestructura, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En gira de trabajo por la ciudad fronteriza, el mandatario estatal destacó que la confianza del sector empresarial se refleja en la continua inauguración y anuncio de proyectos en la entidad.

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Explicó que la competitividad de los municipios, a través de servicios públicos eficientes, certeza en el suministro de agua y energía, e incentivos locales, resulta determinante para la toma de decisiones de los inversionistas.

Asimismo, resaltó la relación estratégica que mantiene su administración con autoridades de Texas, agencias federales de Estados Unidos y diplomáticos, quienes reconocen las buenas condiciones del estado en materia de desarrollo económico y paz social.

Respecto al proyecto Gas Coahuila, Jiménez Salinas aseguró que la entidad está lista para concretarlo y proyectó que se convertirá en un motor económico crucial, capaz de generar miles de empleos y una derrama financiera significativa.

“Debe encontrarse un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico. El proyecto se mantiene en constante coordinación con las autoridades federales para asegurar su viabilidad.”, aseguró.

BOYAS EN EL RÍO BRAVO Y CERO TOLERANCIA AL CRIMEN ORGANIZADO

Cuestionado sobre la posible extensión de las boyas antimigrantes en el río Bravo hacia Ciudad Acuña o la región de Big Bend, el Gobernador precisó que hasta el momento no existe notificación ni confirmación oficial sobre la instalación de estos dispositivos en territorio coahuilense.

Finalmente, sobre la relación entre política y crimen organizado, Jiménez Salinas enfatizó que en Coahuila existe una postura de “cero tolerancia” contra cualquier vínculo entre funcionarios y grupos delictivos.

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Reiteró que la seguridad se construye desde el ámbito municipal y reafirmó su total disposición para colaborar con el Gobierno Federal en la preservación de la tranquilidad en el estado.

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Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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