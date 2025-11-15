Coahuila mantiene saldo blanco durante El Buen Fin; Profeco despliega módulos en plazas comerciales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo especial en Coahuila durante la jornada de El Buen Fin, con alrededor de veinte trabajadores distribuidos en diversos puntos del estado para recibir quejas y orientar a los consumidores.

Hasta el corte realizado al mediodía de este sábado, la dependencia reportó saldo blanco en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

Durante un recorrido por los principales centros comerciales —Galerías, Plaza Patio y Sendero Sur— se constató la instalación de módulos de atención de Profeco, los cuales cumplen una doble función: recibir inconformidades y brindar asesoría, además de emitir recomendaciones esenciales para evitar fraudes o prácticas comerciales abusivas.

UBICACIONES CLAVE

De acuerdo con el delegado de Profeco en Coahuila, Galio Vega, estos módulos forman parte de una estrategia nacional que opera desde las 38 oficinas de defensa en el país.

En Coahuila, la atención se concentra en puntos estratégicos como las plazas comerciales, donde el personal puede orientar e intervenir de manera inmediata ante cualquier irregularidad, como cobros indebidos o la negativa de un servicio.

Además de los módulos presenciales, la dependencia mantiene habilitadas sus vías electrónicas para presentar quejas o solicitar asesoría. El Teléfono del Consumidor (Telcon) es el 800 962 8000, disponible sin costo en todo el país. También se ofrece atención mediante el correo asesoria@profeco.gob.mx.

En caso de detectar publicidad engañosa, la Profeco recomienda denunciar a través del Telcon o mediante el correo publicidadenganosa@profeco.gob.mx.

Finalmente, la dependencia difunde la existencia del Registro Público de Consumidores (RPC), también conocido como REPEP, una herramienta que permite registrar números telefónicos para evitar recibir llamadas o mensajes con fines mercadotécnicos o publicitarios.