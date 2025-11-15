Coahuila mantiene saldo blanco durante El Buen Fin; Profeco despliega módulos en plazas comerciales

Coahuila
/ 15 noviembre 2025
    Coahuila mantiene saldo blanco durante El Buen Fin; Profeco despliega módulos en plazas comerciales
    Consumidores pueden aprovechar los puntos de orientación instalados por Profeco en Coahuila, donde además se difunden herramientas como el Telcon y el Registro Público de Consumidores. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Personal de Profeco brinda asesoría a consumidores durante El Buen Fin en los módulos instalados en centros comerciales de Saltillo, donde hasta el mediodía del sábado se mantenía saldo blanco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo especial en Coahuila durante la jornada de El Buen Fin, con alrededor de veinte trabajadores distribuidos en diversos puntos del estado para recibir quejas y orientar a los consumidores.

Hasta el corte realizado al mediodía de este sábado, la dependencia reportó saldo blanco en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

Durante un recorrido por los principales centros comerciales —Galerías, Plaza Patio y Sendero Sur— se constató la instalación de módulos de atención de Profeco, los cuales cumplen una doble función: recibir inconformidades y brindar asesoría, además de emitir recomendaciones esenciales para evitar fraudes o prácticas comerciales abusivas.

UBICACIONES CLAVE

De acuerdo con el delegado de Profeco en Coahuila, Galio Vega, estos módulos forman parte de una estrategia nacional que opera desde las 38 oficinas de defensa en el país.

En Coahuila, la atención se concentra en puntos estratégicos como las plazas comerciales, donde el personal puede orientar e intervenir de manera inmediata ante cualquier irregularidad, como cobros indebidos o la negativa de un servicio.

Además de los módulos presenciales, la dependencia mantiene habilitadas sus vías electrónicas para presentar quejas o solicitar asesoría. El Teléfono del Consumidor (Telcon) es el 800 962 8000, disponible sin costo en todo el país. También se ofrece atención mediante el correo asesoria@profeco.gob.mx.

En caso de detectar publicidad engañosa, la Profeco recomienda denunciar a través del Telcon o mediante el correo publicidadenganosa@profeco.gob.mx.

Finalmente, la dependencia difunde la existencia del Registro Público de Consumidores (RPC), también conocido como REPEP, una herramienta que permite registrar números telefónicos para evitar recibir llamadas o mensajes con fines mercadotécnicos o publicitarios.

Temas


Proyectos
El Buen fin
consumidor

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?