Coahuila: odontopediatras prevén aumento de hasta 20% en consultas por caries tras festejos decembrinos

Odontopediatras en Saltillo prevén un incremento de hasta un 20 por ciento en las consultas por caries dentales infantiles durante los primeros meses del año, como consecuencia del aumento en el consumo de dulces y bebidas azucaradas durante las celebraciones de fin de año.

La doctora Patricia Torres, odontopediatra en la ciudad, explicó que fechas como Halloween, las posadas y Navidad favorecen una mayor ingesta de azúcares, lo que agrava lesiones de caries que ya estaban presentes en muchos niños. Indicó que entre enero y marzo es común atender a pacientes infantiles que acuden por dolor dental asociado tanto al consumo excesivo de azúcares como a una higiene bucal deficiente.

“Las fechas son propicias para que se eleve el consumo de dulces por las festividades. En el mes de enero a marzo acuden a consulta pacientes infantiles con dolor de dientes que consumieron gran cantidad de azúcares y que ya traían presencia de lesiones de caries dental, las cuales se agravan por los azúcares y la falta de cepillado”, señaló.

Cabe recordar que según especialistas consultados por VANGUARDIA, 8 de cada 10 niños que acuden a consulta dental tiene una higiene deficiente lo que se ha traducido en un alza en caries, al menos en los últimos 10 años.

La especialista detalló que la mayoría de los casos que se registran al inicio de cada año son principalmente niñas y niños de entre 4 y 8 años, edades en las que el cuidado dental depende en gran medida de la supervisión de los padres. Ante ello, subrayó la importancia de reforzar hábitos de higiene bucal, como el cepillado dental tres veces al día con pasta con flúor y el uso de hilo dental desde edades tempranas.

También recomendó que madres y padres supervisen el cepillado, especialmente en menores de ocho años, reduzcan el consumo de golosinas y bebidas azucaradas, eviten que los niños se duerman sin lavarse los dientes después de ingerirlas y mantengan visitas periódicas al dentista cada seis meses, incluso cuando no haya dolor.

Finalmente, enfatizó que convertir el cuidado dental en un hábito cotidiano es clave para prevenir complicaciones y evitar que las caries se agraven tras los periodos de mayor consumo de azúcar.