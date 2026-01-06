Coahuila: odontopediatras prevén aumento de hasta 20% en consultas por caries tras festejos decembrinos

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Coahuila: odontopediatras prevén aumento de hasta 20% en consultas por caries tras festejos decembrinos
    Especialistas señalaron que entre enero y marzo es común atender a niñas y niños con dolor dental, derivado tanto del consumo excesivo de azúcares como de una higiene bucal deficiente. FOTO: UNSPLASH

El consumo elevado de azúcares durante el último trimestre del año incrementa las consultas dentales infantiles entre enero y marzo

Odontopediatras en Saltillo prevén un incremento de hasta un 20 por ciento en las consultas por caries dentales infantiles durante los primeros meses del año, como consecuencia del aumento en el consumo de dulces y bebidas azucaradas durante las celebraciones de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Atención Saltillo: anuncian cierre parcial de calle Hidalgo por evento de Rosca de Reyes

La doctora Patricia Torres, odontopediatra en la ciudad, explicó que fechas como Halloween, las posadas y Navidad favorecen una mayor ingesta de azúcares, lo que agrava lesiones de caries que ya estaban presentes en muchos niños. Indicó que entre enero y marzo es común atender a pacientes infantiles que acuden por dolor dental asociado tanto al consumo excesivo de azúcares como a una higiene bucal deficiente.

“Las fechas son propicias para que se eleve el consumo de dulces por las festividades. En el mes de enero a marzo acuden a consulta pacientes infantiles con dolor de dientes que consumieron gran cantidad de azúcares y que ya traían presencia de lesiones de caries dental, las cuales se agravan por los azúcares y la falta de cepillado”, señaló.

Cabe recordar que según especialistas consultados por VANGUARDIA, 8 de cada 10 niños que acuden a consulta dental tiene una higiene deficiente lo que se ha traducido en un alza en caries, al menos en los últimos 10 años.

La especialista detalló que la mayoría de los casos que se registran al inicio de cada año son principalmente niñas y niños de entre 4 y 8 años, edades en las que el cuidado dental depende en gran medida de la supervisión de los padres. Ante ello, subrayó la importancia de reforzar hábitos de higiene bucal, como el cepillado dental tres veces al día con pasta con flúor y el uso de hilo dental desde edades tempranas.

También recomendó que madres y padres supervisen el cepillado, especialmente en menores de ocho años, reduzcan el consumo de golosinas y bebidas azucaradas, eviten que los niños se duerman sin lavarse los dientes después de ingerirlas y mantengan visitas periódicas al dentista cada seis meses, incluso cuando no haya dolor.

Finalmente, enfatizó que convertir el cuidado dental en un hábito cotidiano es clave para prevenir complicaciones y evitar que las caries se agraven tras los periodos de mayor consumo de azúcar.

Temas


Salud
Salud Bucal
A20

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
La Unión Ganadera Regional de Coahuila afirma que la producción nacional garantiza el consumo de carne en el País.

Condicionan ganaderos de Coahuila acuerdo federal de importar carne de res en 2026
La venta de AHMSA requerirá, además, una fuerte inversión para rehabilitar y modernizar sus plantas.

Deuda de AHMSA triplica valor de sus activos y amenaza recuperación de acreedores públicos

Trump, en su interior

Trump, en su interior
La amenaza a México

La amenaza a México
Maduro: Por no estar en Morena

Maduro: Por no estar en Morena
true

Viene negro negro para México
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias