Coahuila: Pemex ha inhabilitado más de dos mil tomas clandestinas en 20 años

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    Coahuila: Pemex ha inhabilitado más de dos mil tomas clandestinas en 20 años
    Los casos de tomas clandestinas en la entidad se han agudizado a partir de 2020. Especial

En este año, Parras de la Fuente es el municipio donde más ‘piquetes’ se han detectado

En Coahuila se han inhabilitado más de dos mil tomas clandestinas de hidrocarburos a lo largo de las últimas dos décadas, dio a conocer Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con información proporcionada por la empresa, entre enero y junio de este año, la Dirección de Logística de Pemex identificó 82 tomas clandestinas utilizadas para extraer hidrocarburos propiedad de la paraestatal de los ductos que atraviesan Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumenta-298-decomiso-de-huachicol-en-2025-coahuila-lidera-aseguramientos-EL22834154

Según los datos de Pemex, la incidencia de este método de “huachicol” disminuyó 53 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 178 tomas clandestinas, de las 313 que fueron localizadas y desactivadas durante todo ese año.

$!Coahuila: Pemex ha inhabilitado más de dos mil tomas clandestinas en 20 años

Aunque los registros pueden parecer bajos en comparación con otras entidades, como Hidalgo y Jalisco, que acumulan más de mil incidencias, Pemex reporta que desde 2006 se han localizado y desactivado dos mil 241 tomas clandestinas en los ductos de Coahuila.

De acuerdo con los registros, fue a partir de 2010 cuando comenzó a observarse un mayor número de incidencias, con 33 y 51 tomas reportadas, y posteriormente la cifra mantuvo una tendencia ascendente hasta llegar a 2024, cuando Pemex informó haber localizado y desactivado 544 tomas clandestinas en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lidera-coahuila-en-decomisos-de-huachicol-durante-2025-PK22822951

MÁS DE 11 MIL TOMAS EN EL PAÍS

A nivel nacional, Pemex informó que durante el primer semestre de 2026 se han localizado alrededor de 11 mil tomas clandestinas de hidrocarburos en distintos puntos del país.

$!Parras de la Fuente se ha convertido en uno de los puntos con más tomas clandestinas en la entidad.
Parras de la Fuente se ha convertido en uno de los puntos con más tomas clandestinas en la entidad. Especial

Para su inhabilitación, la paraestatal ha destinado más de 324 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-la-mira-de-fgr-por-huachicol-acapara-acciones-por-delitos-de-hidrocarburos-FE22404188

A nivel estatal, Parras se mantiene como el municipio de Coahuila con mayor número de tomas clandestinas localizadas durante 2026, con 41 casos, cifra que representa prácticamente la mitad de las registradas en la entidad.

Le siguen General Cepeda, con 22 tomas; Ramos Arizpe, con 16; San Pedro, con dos, y Frontera, con una.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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