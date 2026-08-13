Coahuila: Profesor pide préstamo de $400 mil y la DIPETRE le cobra con intereses ¡$1.1 millones!

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    Coahuila: Profesor pide préstamo de $400 mil y la DIPETRE le cobra con intereses ¡$1.1 millones!
    El profesor Humberto afirma que intereses y otros cargos han hecho impagable este crédito adquirido. Lucía Pérez Paz

“Es una deuda impagable”, afirma maestro de Coahuila, luego de pedir un préstamo desde 2009, el cual terminaría de cubrirlo en 2033

El profesor Humberto Javier Guardiola, miembro activo de la Sección 38 del SNTE en Coahuila desde el 2 de febrero de 1997, enfrenta un calvario financiero que califica abiertamente como “una deuda impagable”.

Tras solicitar un préstamo de 400 mil pesos, el docente descubrió que, bajo el esquema de cobro de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) y las instituciones a las que pertenece, terminará pagando un acumulado de aproximadamente 1.1 millones de pesos, con descuentos vía nómina que se extenderían hasta 2030.

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El profesor Humberto platicó con VANGUARDIA y mostró documentos oficiales de amortización de saldos emitidos por DIPETRE, en los que se detalla cómo un crédito originalmente concebido como un beneficio para el trabajador de la educación se convirtió en un cobro con altos intereses.

De acuerdo con la documentación que el profesor mostró, el capital inicial aprobado fue de 400 mil pesos: 350 mil provenientes de la cuenta de pensiones y 50 mil del fondo de vivienda.

A esta cantidad se suman 592 mil 210 pesos por concepto de intereses acumulados, equivalentes a casi 148 por ciento del monto originalmente prestado.

Además, se contempla un cobro de 173 mil 362 pesos bajo el concepto de “Fondo de Garantía”, lo que eleva el monto total estimado a pagar a aproximadamente 1.1 millones de pesos.

Pese a que el profesor Guardiola señala que al firmar la póliza original no existía ninguna especificación que indicara que el plazo de pago se prolongaría por 23 años, el estado de cuenta oficial proyecta la conclusión del crédito hasta 2030.

$!A pesar de acercarse a directivos de la DIPETRE y del SNTE, el maestro Humberto no ha encontrado eco a sus preocupaciones.
A pesar de acercarse a directivos de la DIPETRE y del SNTE, el maestro Humberto no ha encontrado eco a sus preocupaciones. Especial

LOS DESCUENTOS

Guardiola indica que el mecanismo de cobro quincenal, de 2 mil 111 pesos, mantiene la deuda prácticamente estancada. Denuncia que, de cada descuento quincenal, únicamente 106 pesos se destinan al pago del capital, mientras que el resto se absorbe por concepto de intereses y cargos adicionales.

“Ni que fuera una casa... Si yo hubiera sabido que era tanto dinero, no lo pedía. Yo sí quiero pagar, pero me parece que es mucho lo que me están cobrando”, dijo.

De acuerdo con el testimonio del docente, al preguntar al contador Armando Valdés, de la Dirección de Pensiones, este le explicó que la institución primero cobra la totalidad de los intereses generados para asegurar su recuperación, antes de comenzar a amortizar el capital inicial.

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“No le veo fin, todavía no pago los intereses y falta mucho del capital. Es una deuda impagable”, lamentó el maestro.

OPACIDAD EN EL FONDO DE GARANTÍA

Otro aspecto que Guardiola destacó fue la aplicación de un cobro de 173 mil 362 pesos bajo el concepto de “Fondo de Garantía”. El docente señala que las reglas de operación cambiaron de manera unilateral.

“Me lo aplican en diferentes fechas en mi estado de cuenta; lo tengo como seis veces, aparte de lo que me están rebajando. Es muchísimo”, denunció.

El profesor Humberto indica que, a lo largo de los años, ha intentado sin éxito encontrar una solución por la vía institucional, pero se ha topado con el rechazo o la indiferencia de líderes gremiales y funcionarios públicos.

Comenta que el secretario general local, Ismael Luévano, evadió la responsabilidad al argumentar que ellos no podían hacer nada y le recomendó acudir por la vía externa con un contador.

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Mientras tanto, la secretaria general de la Sección 38, la maestra Isela Licerio, no lo ha recibido en los casi tres años transcurridos desde que realizó la solicitud formal.

“Insisto, no me niego a pagar, pero si hacen un recuento de lo que se ha descontado, yo ya pagué la deuda”, sostiene el profesor, al cuestionar la tasa aplicada a su crédito.

Guardiola concluyó con un llamado público y urgente a las autoridades para que reflexionen y revisen, con sentido humano y detenimiento, los créditos otorgados por DIPETRE.

“No soy el único, hay muchos compañeros que estamos en esta misma situación, atrapados en préstamos externos”, finalizó.

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Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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