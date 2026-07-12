Coahuila reconoce a todas las instituciones con cumplimiento total en transparencia

Dependencias estatales, gobiernos municipales, organismos descentralizados y universidades de distintas regiones de Coahuila fueron reconocidos por cumplir al 100 por ciento con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Las instituciones recibieron el Premio Estatal de Transparencia, distinción otorgada por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a través del Organismo de Información y Transparencia de Coahuila, a dependencias y organismos que obtuvieron una calificación de 100 por ciento.

La ceremonia la encabezaron Blas José Flores Dávila, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; Elma Marisol Martínez González, titular de la SEFIRC; Luis Jesús Lara Díaz, titular del INTRAC, y la diputada local Edna Dávalos Elizondo. La revisión consideró no solamente que la información estuviera publicada, sino que se encontrara actualizada, disponible para la ciudadanía y presentada en formatos accesibles. También se evaluó el funcionamiento de los hipervínculos y la posibilidad de verificar los datos difundidos. Entre los Ayuntamientos reconocidos, se encuentran Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Lamadrid, Acuña y Progreso, así como los sistemas de agua de Arteaga y Monclova-Frontera. El titular del INTRAC, Luis Jesús Lara Díaz, explicó que la metodología permitió medir la calidad, utilidad y disponibilidad de la información pública, más allá del cumplimiento formal de subir documentos a las plataformas. Durante la ceremonia también se destacó que Coahuila concluyó en tiempo el proceso de homologación relacionado con las reformas constitucionales en materia de transparencia.

La titular de la SEFIRC, Elma Marisol Martínez González, señaló que la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos autónomos permitió armonizar criterios y evitar rezagos en la transición hacia el nuevo esquema. Entre las dependencias estatales reconocidas se encuentran el Despacho del Ejecutivo, la Jefatura de Proyectos Estratégicos, las secretarías de Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública, Salud, Inclusión y Desarrollo Social, Trabajo, Mujeres, Medio Ambiente y Cultura. También recibieron el premio Servicios de Salud, la SEFIRC, la Administración Fiscal y Mejora Coahuila, el DIF estatal y diversos organismos vinculados con agua, vivienda, regularización de la tierra, justicia para las mujeres, capacitación laboral y servicios médicos.

En el sector educativo fueron distinguidos el CECyTEC, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera y las universidades Politécnica de Ramos Arizpe, Tecnológica de la Región Carbonífera y Tecnológica del Norte de Coahuila.

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