Coahuila registra aumento de casos de golpe de calor

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    Coahuila registra aumento de casos de golpe de calor
    Pie de foto 1:Coahuila elevó de cinco a ocho los casos de golpe de calor atendidos en unidades médicas entre las semanas epidemiológicas 29 y 30. ARCHIVO

La entidad acumula ocho atenciones médicas durante la actual temporada; autoridades llaman a reforzar cuidados ante temperaturas extremas

Coahuila incrementó de 5 a 8 el número de personas atendidas en unidades de salud por golpe de calor, padecimiento que ocurre cuando el organismo se sobrecalienta y pierde la capacidad de regular su temperatura.

El sector salud federal advirtió que esta condición derivada del estrés térmico puede ser grave e incluso mortal cuando no se brinda atención oportuna, por lo que recomendó reforzar las medidas preventivas durante los periodos de temperaturas elevadas.

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La información fue difundida por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), mediante el Informe de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas.

A nivel nacional, de la semana epidemiológica 29 a la 30 de 2026, se acumulan mil 618 daños a la salud relacionados con las altas temperaturas. De ese total, 914 corresponden a golpes de calor, 641 a casos de deshidratación y 63 a quemaduras.

Los estados con mayor número de casos son Sonora, con 296; Tabasco, con 146; Baja California, con 135; Jalisco, con 123, y Tamaulipas, con 108.

En el País también se han registrado 75 defunciones vinculadas con las temperaturas extremas. De ellas, 70, equivalentes al 93.3 por ciento, fueron consecuencia de golpes de calor.

Baja California concentra 18 de estos fallecimientos; Sonora, 16; Veracruz, cinco; Chiapas y Quintana Roo, 4 cada uno; mientras que Nayarit, Tabasco y Tamaulipas reportan 3 por entidad.

Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa contabilizan dos muertes cada uno. También se reportó un fallecimiento en Campeche, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

SEÑALES DE ALERTA ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, un golpe de calor puede identificarse por síntomas como piel caliente, enrojecida y seca, ausencia de sudoración, dolor de cabeza, mareo, confusión, náuseas, vómito, pulso acelerado, debilidad o cansancio extremo, además de una temperatura corporal superior a 40 grados centígrados.

Ante estos signos, se recomienda trasladar a la persona a un sitio fresco y sombreado, retirar el exceso de ropa y ayudar a disminuir su temperatura mediante paños húmedos y ventilación.

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Si permanece consciente, puede ofrecerse agua simple en pequeños sorbos. Sin embargo, cuando se encuentre inconsciente, presente convulsiones o no muestre mejoría, es necesario solicitar atención inmediata a través del sistema estatal de emergencias 911.

La prevención es fundamental para reducir riesgos. Entre las recomendaciones se encuentran mantener una adecuada hidratación durante el día, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de gorra o sombrero.

También se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como realizar actividad física intensa durante los periodos de mayor temperatura.

Las autoridades recuerdan además la importancia de no dejar a niñas y niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos o espacios cerrados y calurosos, debido al riesgo de que sufran una emergencia relacionada con el calor.

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