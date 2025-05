Coahuila sin casos confirmados de sarampión o tos ferina, pero se mantiene la vigilancia

Aunque el sarampión ha sido detectado en estados cercanos como Chihuahua, en Coahuila no se han confirmado casos hasta el momento, informó la doctora Marta Romero, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en el Estado.

Según explicó, se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica en todas las unidades del sector salud, especialmente ante casos de enfermedades febriles exantemáticas. “Cuando un niño presenta fiebre y exantema, se activa el protocolo de estudio. Eso nos permite detectar oportunamente cualquier caso sospechoso”, señaló.

Romero agregó que, aunque no se tienen cifras exactas al momento, la búsqueda intencionada ha permitido incrementar la detección y descartar posibles contagios. En particular, se refirió a dos casos detectados en Torreón, correspondientes a niños que acudieron a consulta médica en la región. “No se registran como casos locales, pues no son originarios de Coahuila”, precisó.

En el caso de la tos ferina, la funcionaria señaló que no se han reportado nuevos contagios; sin embargo, ya se han estudiado más de 200 casos sospechosos en el Estado. “Seguimos con la vigilancia activa, no hay nuevos casos confirmados”, comentó.

Finalmente, advirtió que enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión o la tos ferina, podrían presentar rebrotes si no se completan los esquemas. “Por eso insistimos en la importancia de que todos los menores y adultos revisen su cartilla de vacunación y acudan a las unidades de salud”, subrayó.