Coahuila: Toman protesta tres nuevos consejeros electorales rumbo a las elecciones 2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) incorporó a tres nuevos consejeros: Patricia Guadalupe González Mijares, Layla Karina Miranda Girón y Marco Antonio Yeverino, quienes sustituyen a Juan Antonio Silva, Juan Carlos Cisneros y Beatriz Rodríguez.

La designación fue realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado viernes, y el sábado por la tarde los nuevos consejeros rindieron protesta durante una sesión extraordinaria del consejo local.

Durante la ceremonia, el vocal ejecutivo del IEC, José Luis Vázquez, felicitó a los nuevos integrantes y destacó que su compromiso debe centrarse en la legalidad y la imparcialidad, con el objetivo de garantizar que el proceso electoral de 2026, enfocado en la renovación del Congreso del Estado, sea “un ejemplo de organización, imparcialidad y confianza”.

Por su parte, el INE aseguró estar listo para la contienda, apoyado en su experiencia, personal profesional y convicción democrática.

Vázquez subrayó la importancia del Congreso que será renovado el próximo año. “Este cuerpo legislativo es el espacio donde se debaten, aprueban y supervisan las leyes que impactan nuestra vida cotidiana”, señaló, recordando que sus decisiones afectan áreas fundamentales como seguridad pública, educación, salud, medio ambiente, economía y derechos de la ciudadanía.

En ese contexto, enfatizó que “participar en este proceso electoral es participar en la construcción del futuro de nuestras comunidades” y reiteró que “cada voto tiene el poder de influir en las decisiones que afectan nuestro día a día”.

El vocal ejecutivo concluyó destacando que la democracia se construye colectivamente: “El éxito del proceso no será obra de una sola persona ni de una institución aislada, sino del esfuerzo conjunto de consejeras, consejeros, representaciones partidistas, personal del INE y, sobre todo, de la ciudadanía”.

Los nuevos consejeros aseguraron asumir el cargo con responsabilidad. Patricia Guadalupe González Mijares comentó que esta es la tercera ocasión en que se postulaba y que su selección implicó superar diferentes filtros, incluyendo pruebas sobre resolución de problemas y conocimientos en materia electoral.