Coahuila: tras regreso a clases, fiestas patrias agravan la ‘cuesta de septiembre’ para padres de familia

En escuelas, principalmente de educación básica, es común que durante septiembre se organicen kermeses, actividades cívicas y eventos en los que se solicita a los alumnos acudir caracterizados con vestimenta tradicional mexicana, por lo que las familias deben desembolsar dinero nuevamente en atuendos, cooperaciones y adornos.

A solo dos semanas del arranque del ciclo escolar, las actividades por el aniversario de la Independencia de México y otras festividades hacia el final del año generan gastos adicionales a las compras del regreso a clases, una de las más difíciles para las familias coahuilenses.

En cuanto a los vestuarios, en redes sociales pueden encontrarse opciones de estos atuendos con precios que van desde alrededor de 120 hasta 500 pesos, dependiendo del tipo de vestimenta y de si se trata de prendas nuevas o usadas.

A esto se suman las cooperaciones para las actividades escolares, que pueden rondar los 50 pesos por alumno, así como solicitudes de alimentos, cascarones decorados u otros materiales.

De esta manera, tomando únicamente los gastos señalados, una familia con dos hijos podría desembolsar alrededor de 700 pesos durante las actividades patrias. El monto puede ser mayor dependiendo de las actividades y solicitudes de cada escuela.

El gasto, sin embargo, no termina en septiembre. Durante los meses siguientes se mantienen distintas actividades escolares que pueden requerir vestuarios, materiales o aportaciones adicionales.

El 24 de octubre, con motivo del Día de las Naciones Unidas, algunas escuelas realizan actividades en las que los estudiantes representan a distintos países y pueden solicitar vestimenta relacionada con la nación asignada.

En noviembre continúan las actividades por el Día de Muertos y el aniversario de la Revolución Mexicana. Para los altares de muertos pueden solicitarse ofrendas o materiales, mientras que en los actos relacionados con la Revolución también es frecuente que se pida a los alumnos acudir con vestimenta alusiva a la época.

Finalmente, en diciembre llegan las posadas y festivales navideños, que pueden implicar nuevos gastos por vestuarios, accesorios o materiales para las presentaciones, así como el costo de las convivencias.