Coahuila: se ‘destapa’ Tereso Medina para ocupar la dirigencia nacional de la CTM

“Sería un gran honor, pero sobre todo una gran responsabilidad”, declaró Tereso Medina, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al admitir su interés en liderar la central obrera a nivel nacional.

“Pero antes habrá que esperar los tiempos, los momentos y las bases, sin olvidar que todavía hay Carlos Aceves para rato”, declaró a VANGUARDIA, refiriéndose al actual líder de la organización, de quien aclaró que “en ningún momento ha dicho que piense retirarse”.

Expresó su agradecimiento a quienes desde 1980, año en que inició su carrera sindical, han visto en él las cualidades necesarias para dirigir los destinos de la Confederación en todo el país, la cual es necesario “relanzar y adaptar a las circunstancias del presente y del futuro”.

Hizo hincapié en su decisión de respetar el acuerdo consensuado en el Congreso Nacional Extraordinario de febrero de 2020, de actuar en unidad en torno a la figura de Aceves del Olmo, entonces postulado como candidato único.

“Nuestro primer interés es defender a esta gran familia que es la CTM”, insistió Medina Ramírez, reiterando que, mientras tanto, “tenemos patriarca para rato”.

En reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, el también secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila, reveló su aspiración a ocupar la dirigencia nacional cetemista: “Faltaría a la verdad —dijo— decir que no aspiro, sí aspiro”.

Tereso Medina aclaró a VANGUARDIA: “En la CTM tenemos bien marcados los tiempos, los estatutos y una manera de ejercer nuestro sindicalismo; no por nada, la institución ha podido prevalecer casi 90 años”.

“Para quien pueda aspirar —enfatizó— o estar en la esperanza de encabezar a la Confederación, primero tiene que tomar en cuenta y concertar con todos los integrantes estratégicos de representatividad de nuestra organización”.

Se deberá, principalmente, “pensar en la unidad nacional del movimiento obrero”, ya que “un sindicalismo dividido no nos sirve de nada”, recalcó el entrevistado.