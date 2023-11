Cobrarán impuesto por vender productos a bordo de vehículos en Arteaga

El Municipio de Arteaga regularizará el comercio en vehículos, es decir, la venta de diversos productos a bordo de las unidades, pues están realizando competencia desleal con una actividad que ha crecido después de la pandemia, con personas que acuden de Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey a ofrecer mercancía, sobre todo los fines de semana.

El Cabildo aprobó adicionar una fracción al Artículo 4 del Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, para cobrar desde 100 hasta 880 pesos mensuales, dependiendo de las características del vehículo, pues la venta es en triciclos, motonetas y hasta en camiones de redilas.

El regidor José Luis Luna López, del PRD, informó que los comerciantes establecidos y que pagan impuestos se han venido quejando durante años de la actividad ilegal, pues les representa una competencia desleal que afecta sus ingresos.

Incluso, hay particulares que llegan en carros y camionetas y se adueñan de espacios en la vía pública para vender ropa, zapatos, frutas, miel, artículos de belleza y otros productos no solo sábado y domingo, sino también entre semana.

Por esa razón, para regularizar el comercio en vehículos, modalidad que ha tomado auge después de la pandemia, por mes los comerciantes ambulantes y semifijos pagarán 100 pesos en vehículo de tracción manual; los de tracción mecánica de 2 y 3 ruedas, 310; los vehículos de 4 o más ruedas, autos, camionetas y remolques que no excedan los 6 metros cuadrados, 440, y los vehículos de 4 o más ruedas, que excedan los 6 metros, 880 pesos.

Los particulares se estacional en el “columpio”, la entrada que lleva a la Alameda, en calles aledañas a la misma y a lo largo de la acequia, aprovechando el flujo de miles de visitantes que llegan los fines de semana.

Se va a ir regulando, ahora no hay un padrón específico, se va a empadronar. Siempre se ponen vehículos, aunque no sea sábado o domingo, señaló al regidor, quien indicó que esa actividad ha operado sin control alguno y serán sujetos al cobro, no por un afán recaudatorio, sino que deben pagar impuestos como el resto de los comercios.

Su actividad también demanda de servicios de aseo público y de vigilancia, por ejemplo, además, utilizan el espacio público para comercializar y obtener ingresos económicos.