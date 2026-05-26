‘Código de Ética de la UAdeC se usa a discreción; que sea parejo para todos’: Rector ante fiesta con alcohol en Jurisprudencia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘Código de Ética de la UAdeC se usa a discreción; que sea parejo para todos’: Rector ante fiesta con alcohol en Jurisprudencia
    El rector de la UAdeC señaló que las tradiciones universitarias no pueden estar por encima de la normatividad institucional tras la difusión de videos de convivencias entre docentes y alumnos. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

COMPARTIR

TEMAS


Alcohol
Educación
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Estudiantes y egresados defendieron en redes sociales las convivencias con alcohol como una “tradición” dentro de la Facultad de Jurisprudencia; Octavio Pimentel afirmó que el Código de Ética y Conducta debe aplicarse de manera equitativa.

Luego de la difusión de videos donde se observa al docente y aspirante a la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia, Óscar Nájera Davis, consumiendo alcohol junto a estudiantes, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, señaló que, si bien existen espacios de convivencia y tradiciones dentro de la universidad, estas no pueden estar por encima de la normatividad institucional, por lo que pidió que la normativa sea aplicada “parejo para todos”.

“Hay momentos de esparcimiento de los jóvenes, hay inclusive algunas tradiciones de otros tiempos que se llevan en la universidad. Estemos o no de acuerdo, esas tradiciones han existido”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pase-turistico-de-nl-asi-puedes-tramitarlo-desde-coahuila-DN20962247

Sin embargo, el rector señaló que el Código de Ética y Conducta de la universidad surgió en la administración anterior a partir de denuncias de alumnas por presuntos casos de acoso por parte de docentes de Jurisprudencia, lo que dio origen a su implementación.

En ese sentido, expresó que, a su juicio, dicho código en ocasiones se aplica de manera discrecional, ya que mientras en algunos casos se activa, en otros se omite su aplicación.

“Luego a veces pareciera que lo utilizan a discreción. Cuando otros docentes tienen alguna problemática, lo omiten. Ahora los universitarios tienen la oportunidad, si así lo desean, de ejercer su derecho de quejarse ante las autoridades y que las autoridades se comprometan a resolverlo en tiempo y forma. Parejo para todos”, expresó.

La polémica surgió luego de que fueran difundidas imágenes y publicaciones relacionadas con reuniones organizadas por Nájera Davis junto a estudiantes. La más reciente ocurrió el pasado 21 de mayo en una palapa al norte de Saltillo, donde, de acuerdo con publicaciones del propio aspirante en redes sociales, se ofrecieron traslados para estudiantes con motivo del Día del Estudiante. En videos que circularon posteriormente, se le observa consumiendo tequila y compartiendo bebidas alcohólicas con asistentes.

Una semana antes, durante “La Noche del Búho”, evento institucional organizado por la Sociedad de Alumnos de Jurisprudencia, Nájera Davis subió al escenario cerca de las 02:00 horas para invitar a los asistentes a un “after”.

Tras la publicación de la nota, en redes sociales alumnos y egresados comenzaron a normalizar este tipo de convivencias, señalando que el consumo de alcohol en la facultad ha sido una práctica frecuente desde hace años.

Sobre ello, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, recordó que desde 2020 está prohibido el consumo de alcohol dentro de instalaciones universitarias, mientras que, sobre las fiestas entre estudiantes y docentes, solo mencionó que hay disposiciones que regulan los alcances universitarios.

Por su parte, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Nadia Libertad Salas, señaló que la normalización social de ciertas conductas no elimina la obligación de cumplir la normativa institucional.

“El límite siempre será la normativa aplicable”, indicó.

Añadió que corresponde al Consejo Directivo de la facultad determinar si existe responsabilidad en este caso y, en su caso, implementar acciones para evitar conductas que puedan poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ante-muerte-de-nino-en-kinder-de-monclova-ponen-foco-en-la-infraestructura-educativa-MP20941049

El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC establece restricciones para trabajadores universitarios en reuniones con estudiantes donde haya consumo de alcohol, así como en actos de proselitismo dentro y fuera de la institución.

Hasta el momento, el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia no ha informado si iniciará algún procedimiento relacionado con el caso.

VANGUARDIA buscó una postura de Óscar Nájera Davis; sin embargo, el docente no accedió a emitir declaraciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcohol
Educación
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
true

Andy: El junior fracasado

true

POLITICÓN: ¿Por qué nadie sanciona a Óscar Nájera y su campaña de excesos?
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento de los hechos luego de que el lesionado ingresara de emergencia a una clínica del IMSS.

Abuelo le dispara a su nieto tras discusión y lo deja grave en Ramos Arizpe

La caída de un poste de energía eléctrica durante la tormenta registrada en la madrugada dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, afectando el suministro de agua en diversos sectores del suroriente de Saltillo.

Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?
Trabajadores de salud desinfectan un mercado en Bunia, República Democrática del Congo, mientras el brote de ébola apenas comienza a organizarse y la ayuda internacional es limitada.

En la ciudad del centro de la crisis del ébola, ‘el virus nos lleva mucha ventaja’
Esta situación, agravada por las sanciones estadounidenses al suministro de petróleo extranjero y el deterioro de la red eléctrica nacional, golpea con dureza a Cuba.

Los cubanos cocinan con carbón y leña para sobrevivir durante la crisis energética