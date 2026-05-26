‘Código de Ética de la UAdeC se usa a discreción; que sea parejo para todos’: Rector ante fiesta con alcohol en Jurisprudencia

“Hay momentos de esparcimiento de los jóvenes, hay inclusive algunas tradiciones de otros tiempos que se llevan en la universidad. Estemos o no de acuerdo, esas tradiciones han existido”, declaró.

Luego de la difusión de videos donde se observa al docente y aspirante a la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia , Óscar Nájera Davis, consumiendo alcohol junto a estudiantes, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, señaló que, si bien existen espacios de convivencia y tradiciones dentro de la universidad, estas no pueden estar por encima de la normatividad institucional, por lo que pidió que la normativa sea aplicada “parejo para todos”.

Sin embargo, el rector señaló que el Código de Ética y Conducta de la universidad surgió en la administración anterior a partir de denuncias de alumnas por presuntos casos de acoso por parte de docentes de Jurisprudencia, lo que dio origen a su implementación.

En ese sentido, expresó que, a su juicio, dicho código en ocasiones se aplica de manera discrecional, ya que mientras en algunos casos se activa, en otros se omite su aplicación.

“Luego a veces pareciera que lo utilizan a discreción. Cuando otros docentes tienen alguna problemática, lo omiten. Ahora los universitarios tienen la oportunidad, si así lo desean, de ejercer su derecho de quejarse ante las autoridades y que las autoridades se comprometan a resolverlo en tiempo y forma. Parejo para todos”, expresó.

La polémica surgió luego de que fueran difundidas imágenes y publicaciones relacionadas con reuniones organizadas por Nájera Davis junto a estudiantes. La más reciente ocurrió el pasado 21 de mayo en una palapa al norte de Saltillo, donde, de acuerdo con publicaciones del propio aspirante en redes sociales, se ofrecieron traslados para estudiantes con motivo del Día del Estudiante. En videos que circularon posteriormente, se le observa consumiendo tequila y compartiendo bebidas alcohólicas con asistentes.

Una semana antes, durante “La Noche del Búho”, evento institucional organizado por la Sociedad de Alumnos de Jurisprudencia, Nájera Davis subió al escenario cerca de las 02:00 horas para invitar a los asistentes a un “after”.

Tras la publicación de la nota, en redes sociales alumnos y egresados comenzaron a normalizar este tipo de convivencias, señalando que el consumo de alcohol en la facultad ha sido una práctica frecuente desde hace años.

Sobre ello, el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez, recordó que desde 2020 está prohibido el consumo de alcohol dentro de instalaciones universitarias, mientras que, sobre las fiestas entre estudiantes y docentes, solo mencionó que hay disposiciones que regulan los alcances universitarios.

Por su parte, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Nadia Libertad Salas, señaló que la normalización social de ciertas conductas no elimina la obligación de cumplir la normativa institucional.

“El límite siempre será la normativa aplicable”, indicó.

Añadió que corresponde al Consejo Directivo de la facultad determinar si existe responsabilidad en este caso y, en su caso, implementar acciones para evitar conductas que puedan poner en riesgo a la comunidad estudiantil.