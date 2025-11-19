Congreso de Coahuila propone reconocer brecha salarial como violencia económica

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la diputada Guadalupe Oyervides presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Coahuila que busca reconocer como violencia económica la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.

La iniciativa plantea modificar la fracción IV del artículo 8, que actualmente define la violencia económica como cualquier acción u omisión que afecte la supervivencia económica de la víctima y que limite el control de sus recursos. La reforma añade que esta forma de violencia también se manifiesta “en la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) citada pro la legisladora, la prevalencia de violencia económica, patrimonial y/o discriminaciónen el país es del 27.4%. El mismo estudio señala que una de cada cuatro mujeres ocupadas ha enfrentado algún tipo de violencia en su trabajo, particularmente limitaciones al acceso a recursos, negación de prestaciones o percepciones salariales menores que sus pares varones pese a realizar tareas equivalentes.

Oyervides señaló que la legislación estatal omite un elemento fundamental que sí contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que invisibiliza una práctica discriminatoria que vulnera el derecho a la igualdad salarial y al trabajo digno. La reforma, dijo, busca corregir ese vacío y homologar el marco legal de Coahuila.

“La igualdad salarial y la autonomía económica son condiciones indispensables para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Negarlas o invisibilizarlas equivale a perpetuar la desigualdad estructural que sostiene la violencia de género”, afirmó la legisladora.

La propuesta pretende fortalecer la protección de los derechos laborales de las mujeres y reconocer explícitamente que la brecha salarial también constituye una forma de violencia.