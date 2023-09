Convocan alumnos del Tec Saltillo a manifestación por uso de explanada como área VIP para concierto

Alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) , convocaron este lunes 18 de septiembre a una manifestación para protestar por el uso de la explanada de la institución como área VIP en la presentación de Grupo Frontera en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad.

Ante esa situación, en Facebook se creó un grupo cerrado con el lema “El Tec no es cantina”, con el cual convocan a una manifestación a las 10:00 horas de este lunes 18 de septiembre en la explanada de la institución para protestar por los hechos.

Además, señalan que el día del evento se suspendieron las clases del Tecnológico desde tempranas horas, por lo que en algunos comentarios se emiten críticas hacia la directora María Gloria Hinojosa Ruiz.

“El Tec de Saltillo no es que solo haya sido insultado, fue rebajado a un simple lugar en donde se vende alcohol, y es frustrante ya que la dirección, y todo el sistema piramidal que tienen, los capítulos o representantes nunca hacen nada por procurar una experiencia estudiantil digna. Solo no les importa y lo poco que hacen es en beneficio propio o por ayudar a conocidos.

“Si me siento insultado como alumno y como parte de la comunidad estudiantil por parte de la administración y las personas que no respetaron una institución ajena, sobre todo porque me gustaría que así como se pusieron en coordinación para convertirlo momentáneamente en “Cantina VIP” infringiendo el reglamento que todos debemos respetar”, señaló un usuario en redes sociales.