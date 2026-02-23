Coparmex Laguna exhorta a garantizar la seguridad en centros de trabajo, por ola de violencia que azota al País

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Coparmex Laguna exhorta a garantizar la seguridad en centros de trabajo, por ola de violencia que azota al País
    La Coparmex pide garantizar la seguridad de las personas en los centros de trabajo. SANDRA GÓMEZ

Pide reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en vialidades, carreteras, comercios y establecimientos estratégicos

TORREÓN, COAH.- Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones del País y los acontecimientos que han generado preocupación, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Laguna) se hizo un llamado firme a las autoridades para garantizar la seguridad de las personas y de los centros de trabajo.

En este sentido, reconocieron la labor de las fuerzas armadas, del Gabinete de Seguridad y de los tres órdenes de gobierno por las acciones emprendidas en defensa del Estado de Derecho.

No obstante, consideraron fundamental reforzar la presencia institucional y las acciones preventivas en la entidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones a la economía local.

Solicitaron que se mantengan bajo resguardo las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos estratégicos que permiten la movilidad, el intercambio comercial y el desarrollo de las actividades productivas en la región. La estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo.

Invitaron a actuar con prudencia, responsabilidad y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atender las indicaciones de la autoridad.

El sector empresarial lagunero actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria.

“Confiamos en que se restablezcan plenamente la paz y la seguridad en nuestro Estado y en el País, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo operen con normalidad. Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de Coahuila y enviar señales firmes de orden y legalidad”.

