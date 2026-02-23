Coparmex Laguna exhorta a garantizar la seguridad en centros de trabajo, por ola de violencia que azota al País

TORREÓN, COAH.- Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones del País y los acontecimientos que han generado preocupación, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Laguna) se hizo un llamado firme a las autoridades para garantizar la seguridad de las personas y de los centros de trabajo.

En este sentido, reconocieron la labor de las fuerzas armadas, del Gabinete de Seguridad y de los tres órdenes de gobierno por las acciones emprendidas en defensa del Estado de Derecho.

No obstante, consideraron fundamental reforzar la presencia institucional y las acciones preventivas en la entidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones a la economía local.

Solicitaron que se mantengan bajo resguardo las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos estratégicos que permiten la movilidad, el intercambio comercial y el desarrollo de las actividades productivas en la región. La estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo.

Invitaron a actuar con prudencia, responsabilidad y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atender las indicaciones de la autoridad.

El sector empresarial lagunero actuará con responsabilidad y sensibilidad ante esta situación extraordinaria.

“Confiamos en que se restablezcan plenamente la paz y la seguridad en nuestro Estado y en el País, para que las personas retomen su vida cotidiana y los centros de trabajo operen con normalidad. Hoy más que nunca debemos cuidar el progreso de Coahuila y enviar señales firmes de orden y legalidad”.