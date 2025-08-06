¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila

Coahuila
/ 6 agosto 2025
    ¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
    El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Mexicano del Seguro Social advierte sobre los graves riesgos de consumir medicamentos sin prescripción médica, una práctica común que puede tener consecuencias fatales

La automedicación, práctica frecuente entre la población para tratar síntomas comunes como dolores de cabeza, gripe o fatiga, representa un serio riesgo para la salud y puede derivar en complicaciones graves, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

La doctora Irene Guadalupe Leal Campos, médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, explicó que la ingesta de fármacos sin supervisión médica puede afectar severamente el hígado, generar intoxicaciones y desencadenar complicaciones en pacientes con padecimientos como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal.

“Los analgésicos y antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o naproxeno, cuando se consumen en exceso o por periodos prolongados, pueden ocasionar gastritis, úlceras, sangrados en el tubo digestivo, e incluso daños hepáticos irreversibles que podrían terminar en la muerte”, subrayó.

Además, el uso indiscriminado de medicamentos puede provocar alteraciones del sistema nervioso, mareos, somnolencia, náuseas e incluso dependencia o adicción.

La especialista pidió especial precaución con grupos vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de los menores, advirtió que una dosis inadecuada o una presentación poco adecuada puede ocasionar asfixia o reacciones adversas severas.

“El peso y la talla son factores determinantes para calcular las dosis en niñas y niños; ignorarlo puede dañar gravemente su organismo”, advirtió Leal Campos.

El IMSS recordó que la institución cuenta con opciones de atención oportuna como la consulta de medicina familiar, citas espontáneas a través de Unifila, atención en servicios de urgencias, consulta médica continua y, en algunas clínicas, atención los fines de semana.

Finalmente, el llamado del IMSS es claro: no automedicarse y acudir con profesionales de la salud ante cualquier síntoma. Prevenir siempre será la mejor medicina.

