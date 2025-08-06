¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila

La automedicación, práctica frecuente entre la población para tratar síntomas comunes como dolores de cabeza, gripe o fatiga, representa un serio riesgo para la salud y puede derivar en complicaciones graves, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

La doctora Irene Guadalupe Leal Campos, médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, explicó que la ingesta de fármacos sin supervisión médica puede afectar severamente el hígado, generar intoxicaciones y desencadenar complicaciones en pacientes con padecimientos como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal.

“Los analgésicos y antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o naproxeno, cuando se consumen en exceso o por periodos prolongados, pueden ocasionar gastritis, úlceras, sangrados en el tubo digestivo, e incluso daños hepáticos irreversibles que podrían terminar en la muerte”, subrayó.

Además, el uso indiscriminado de medicamentos puede provocar alteraciones del sistema nervioso, mareos, somnolencia, náuseas e incluso dependencia o adicción.

La especialista pidió especial precaución con grupos vulnerables como niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de los menores, advirtió que una dosis inadecuada o una presentación poco adecuada puede ocasionar asfixia o reacciones adversas severas.

“El peso y la talla son factores determinantes para calcular las dosis en niñas y niños; ignorarlo puede dañar gravemente su organismo”, advirtió Leal Campos.

El IMSS recordó que la institución cuenta con opciones de atención oportuna como la consulta de medicina familiar, citas espontáneas a través de Unifila, atención en servicios de urgencias, consulta médica continua y, en algunas clínicas, atención los fines de semana.

Finalmente, el llamado del IMSS es claro: no automedicarse y acudir con profesionales de la salud ante cualquier síntoma. Prevenir siempre será la mejor medicina.