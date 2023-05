Deja IEC en manos del INE pronunciarse sobre la toma de fotografías del voto en las casillas

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó un acuerdo, donde dejaron totalmente en las manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la legislatura, la prohibición de la toma de fotografías de la boleta electoral para el día de la jornada del 4 de junio.

El acuerdo fue en respuesta a una solicitud del senador con licencia, Reyes Flores Hurtado, quien le solicitó a dicho consejo pronunciarse sobre el tema, luego de que el Tribunal Electoral de Coahuila determinó que debía ser dicho órgano local quien estableciera normativa en este asunto.

Dentro del acuerdo, el Secretario Ejecutivo del IEC, Jorge Alfonso de la Peña Contreras, informó al consejo que actualmente no existe una normativa o una legislación en el código electoral que prohíba expresamente que un ciudadano pueda ingresar a la casilla con su celular y tomar fotografías de su sufragio.

En ese sentido, expuso en su acuerdo que, además de la falta de norma en la materia, no está dentro de las facultades del IEC decidir aspectos que tienen que ver con la organización electoral ni con las reglas con las que se capacita a los funcionarios de las casillas, toda vez que todo esto está en la cancha del Instituto Nacional Electoral.

“Este órgano electoral no cuenta con las facultades para emitir el acuerdo solicitado, máxime que en la legislatura vigente no existe una disposición que disponga que la ciudadanía no puede ingresar a las casillas con un dispositivo que permita la toma de imágenes”, explicó el Secretario Ejecutivo.

“Además, se está señalando que en todo caso sería el INE al ser encargado, pues tiene en sus manos el establecimiento de normas y criterios para que sean aplicadas en las casillas electorales. En todo caso sería el órgano nacional el que estuviera en aptitud de emitir un acuerdo en este sentido”, expresó.

Al respecto, como un antecedente, el Secretario Ejecutivo agregó que en el 2021 el Instituto Electoral de Campeche hizo este mismo cuestionamiento al INE y este, a su vez, le contestó que no existe ninguna restricción expresa.

“Por lo cual es decisión de cada persona decidir si accede o no con un dispositivo de esta naturaleza”, expresó.

El consejero Óscar Daniel Rodríguez manifestó que es un acuerdo interesante, puesto que atiende a la realidad que se vive en México sobre el comercio del voto y aunque aseveró entender la demanda, tomar una decisión al respecto extralimitaría al IEC de sus funciones e incluso el derecho constitucional que es el de libre desarrollo del voto.

“Pero sí debemos exhortar por lo menos a la ciudadanía a que vote en total libertad, y a los actores políticos a que no realicen ningún tipo de actividad que pueda influir o dañar la libertad de los ciudadanos a elegir libremente sus candidaturas”, dijo.

Alberto Leyva, representante de Morena ante el IEC, manifestó que aunque se entiende que no se pueden pronunciar, sí tenían una oportunidad de difundir abiertamente el ejercicio libre del voto y promover el no uso de dispositivos móviles en la casilla.

Por su parte, la consejera Madeleine Figueroa señaló que si bien no se promueven los actos ilícitos para la contienda, tampoco se puede limitar la libertad de la expresión de las personas.

“El Instituto en su momento y en caso de que se están efectuando este tipo de conductas, se daría vista a las autoridades correspondientes. No se invita a que procedamos a la compra y coacción del voto, ni mucho menos a que la ciudadanía piense que esto es una práctica común. El acuerdo afirma la libertad de las personas. Cada persona es libre”, expresó.