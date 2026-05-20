Derrama de 2 mil 750 millones de pesos dejará reparto de utilidades en empresas de Coahuila

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    Derrama de 2 mil 750 millones de pesos dejará reparto de utilidades en empresas de Coahuila
    La Secretaría del Trabajo invitó a empleados con dudas sobre pagos a solicitar asesoría gratuita en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. CORTESÍA

Incremento proyectado refleja recuperación productiva y mejora en condiciones para trabajadores del Estado

El reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025 dejará en Coahuila una derrama económica estimada en 2 mil 750 millones de pesos, cifra que representa un incremento cercano al 10 por ciento en comparación con el año anterior, informó la titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que el comportamiento del pago se mantiene bajo seguimiento permanente a través del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, organismo integrado por autoridades, sindicatos y representantes del sector empresarial.

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Indicó que históricamente esta prestación genera alrededor de 2 mil 500 millones de pesos en la entidad, por lo que el crecimiento previsto para este año refleja mejores resultados en distintos sectores económicos y productivos de Coahuila.

Zogbi Castro destacó que las utilidades continúan siendo uno de los beneficios laborales con mayor impacto para las familias trabajadoras, debido a que representan un ingreso adicional que fortalece el gasto doméstico y el consumo interno.

Añadió que incluso algunas empresas que no registraron ganancias fiscales han decidido otorgar bonos extraordinarios a sus empleados, derivado de acuerdos establecidos mediante contratos colectivos y negociaciones sindicales.

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La secretaria recordó que las compañías todavía se encuentran dentro de los plazos legales establecidos para cumplir con esta obligación: hasta el 31 de mayo para personas morales y hasta el 30 de junio en el caso de personas físicas.

Asimismo, exhortó a las y los trabajadores que tengan dudas sobre el cálculo o pago de sus utilidades a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde pueden recibir orientación gratuita mediante oficinas regionales, atención telefónica y servicio vía WhatsApp.

Finalmente, señaló que factores como mejores salarios y prestaciones laborales más competitivas han contribuido a disminuir los índices de rotación de personal en diversas empresas instaladas en el Estado.

¿CUÁNTO TE TOCA?

Si has laborado por lo menos 60 días continuos, la empresa para la que trabajas tiene que repartir el 10% de sus ganancias del año fiscal anterior entre todos sus empleados.

Este pago lo deberás recibir entre el 1 de abril y el 31 de mayo de este 2024.

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