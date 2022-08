Derrumbe en Sabinas: bajarían sobrevivientes para guiar a buzos en rescate; familiares aseguran no tenían IMSS

Sin embargo, subraya que n o le parece justa la situación en la que se encuentra su hijo y al menos uno más de sus compañeros (que tenía dos días de haber comenzado a trabajar en la mina), pues hace poco descubrió que no estaba dado de alta ante el IMSS para su atención médica.

No obstante el padre de Fernando , se muestra renuente a que su hijo descienda pues asegura corrió con suerte la primera vez, pero también sostiene que son sus compañeros y no puede abandonarlos.

"Nosotros como familia no estamos de acuerdo, porque está muy golpeado y tuvo suerte una vez, pero ya le señalamos que la decisión es suya. Además así como el que no tenía seguro hasta hace un mes, hay otros allá abajo que apenas tenían dos días trabajando en la mina y obviamente no tenían seguro", señala el señor Pompa Maldonado.

Detalla que su hijo se percató que no contaba con servicio médico apenas el mes pasado, luego de cinco trabajando en la mina y pensando que sí tenía, porque acudió a una consulta por una infección en la garganta y al no aparecer en el sistema como derechohabiente reclamó a sus patrones y le otorgaron esta prestación.

"Allí abajo hay un chavo que apenas había entrado, no estaba dado de alta y apenas ese día el encargado estuvo buscando para darlo de alta. Si el IMSS aceptó eso, es corrupción, porque aquí así se maneja todo. Lo único que yo le digo a mi hijo es que no firme nada y que le arreglen su situación, porque en su papel de incapacidad solo dice que tenía un mes cotizando ¿y los otros cinco dónde están?", cuestiona.