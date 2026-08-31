Descarta SEDU cierre de escuelas militarizadas en Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila descartó el cierre de las escuelas que operan bajo un modelo de formación militarizada en la entidad, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal estableciera disposiciones para dejar de impartir clases bajo las modalidades “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra denominación similar a partir del ciclo escolar 2026-2027, que inició este lunes. El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, explicó que los planteles realizaron ajustes principalmente en la nomenclatura y el lenguaje utilizado en su modelo educativo, con el objetivo de transitar hacia un esquema de formación ciudadana y cívica.

Señaló que, como parte de este proceso, se llevó a cabo una revisión y acompañamiento a las escuelas para adecuar sus programas a las disposiciones establecidas a nivel federal, por lo que no fue necesario ordenar el cierre de ninguno de los planteles. “Estas escuelas arrancan el ciclo con estos ajustes y obviamente la mejor de las disponibilidades”, señaló el funcionario. Cabe recordar que en Coahuila dos planteles se encontraban bajo este esquema. En Saltillo la Heroica Academia de Infantería “Niños Héroes”, una secundaria particular con reconocimiento oficial para impartir educación básica, cuyo modelo educativo incorpora actividades físicas y disciplina con temática castrense. El otro caso corresponde al CECyTEC Militarizado “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona”, ubicado en Piedras Negras, un bachillerato tecnológico público creado por el Gobierno de Coahuila en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Azucena Ramos, directora general del CECyTEC Coahuila, informó que el plantel de Piedras Negras continuará funcionando como bachillerato tecnológico y no desaparecerá. Los cambios se concentrarán en los contenidos académicos vinculados con la formación militar.

Entre las modificaciones se contempla retirar asignaturas como Historia Militar, mientras que continuarán elementos de disciplina y formación integral que ya forman parte de la preparación de los estudiantes. También se retirará del nombre oficial del plantel la denominación “militarizado”. En el caso de la institución privada ubicada en Saltillo, hasta el momento no se ha emitido un anuncio público sobre los cambios derivados de las disposiciones federales y el plantel tampoco ha modificado la denominación que utiliza en sus redes sociales.

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