Nuevo León eliminará 11 prepas militarizadas; serán convertidas en Preparatorias Ciudadanas

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México
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    Nuevo León eliminará 11 prepas militarizadas; serán convertidas en Preparatorias Ciudadanas
    Este proceso beneficiará a más de 6 mil jóvenes sin ninguna afectación, informó el gobernador. Cortesía

Samuel García informó que se busca fortalecer las condiciones de seguridad, mantenimiento y dignidad de los planteles

MONTERREY, NL.- Con el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad, mantenimiento y dignidad de los planteles educativos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron una jornada de rehabilitación en la Escuela Primaria Prof. Anastacio A. Treviño, ubicada en la colonia Mitras Norte.

Durante su mensaje, el gobernador destacó los avances alcanzados en materia educativa y anunció que las actuales Preparatorias Militarizadas del Estado pasarán a convertirse en Preparatorias Ciudadanas, un proceso que, dijo, beneficiará a más de 6 mil jóvenes sin ninguna afectación.

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“Y hoy les quiero decir que conforme la instrucción que dio ayer la Presidenta, vamos a hacer las nuevas prepas ciudadanas, 11 prepas, más de 6000 jóvenes se van a transformar sin ninguna afectación. Las prepas militarizadas se van a hacer prepas ciudadanas”, anunció.

SE RENOVARÁ LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Samuel García explicó que este cambio contempla una renovación de la formación académica para incorporar áreas estratégicas que permitan a los jóvenes contar con mayores herramientas para su futuro.

“Vamos a cambiar la currícula, vamos a meterles inteligencia artificial, tecnologías, ciencias inglés y mucho más currículum para que nuestros jóvenes salgan preparados para jalar”, agregó.

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El mandatario estatal también informó que durante junio y julio se recorrieron alrededor de 2 mil 300 escuelas, mientras que se destinaron recursos para atender las necesidades de infraestructura educativa y avanzar en la construcción de nuevos planteles y aulas.

Señaló que se han invertido mil millones de pesos en mantenimiento y que se destinarán otros mil millones de pesos para la construcción de escuelas de aquí a diciembre, con la expectativa de inaugurar más de 25 nuevos planteles durante ese periodo.

Asimismo, anunció la construcción de jardines de niños, primarias y secundarias en diversos municipios, además de 90 nuevas aulas para educación básica y 30 para media superior, nueve preparatorias, dos bachilleratos tecnológicos y ampliaciones en planteles de Apodaca, Guadalupe y Cadereyta.

REFUERZAN SEGURIDAD EN ESCUELAS DE NL

El gobernador subrayó que el mejoramiento de los planteles no se limita a la infraestructura, sino que también contempla condiciones de seguridad para proteger el patrimonio educativo.

En este sentido, subrayó que el reforzamiento de los patrullajes permitió reducir los daños y robos durante los periodos vacacionales.

“Hoy tenemos la menor incidencia en daño a escuelas y eso nos permite que nos duren más las cosas y que las escuelas estén al cien”, puntualizó.

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Como parte de la jornada, Samuel García y Mariana Rodríguez participaron directamente en las labores de rehabilitación de la escuela, acompañados por su hija Mariel.

Samuel García, además, tomó la cuchara con mezcla de cemento para participar en los trabajos de resane de una de las paredes, sumándose de manera directa a las labores que permitirán mejorar las condiciones físicas de la primaria.

La jornada incluyó acciones de limpieza, deshierbe y pintura, además de trabajos de mantenimiento destinados a que los espacios escolares estuvieran en mejores condiciones para el próximo ciclo escolar.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Paura García, explicó que las acciones realizadas en la Primaria Prof. Anastacio A. Treviño forman parte de una estrategia de continuidad para atender las necesidades de mantenimiento de los planteles.

DESTACAN TRABAJO COORDINADO CON COMUNIDAD ESCOLAR

El funcionario destacó el trabajo coordinado con las regiones educativas y la comunidad escolar para avanzar en las labores de rehabilitación.

“Vamos a continuar con nuestro programa de deshierbe y de limpieza en esta escuela primaria Anastasio Treviño. Hemos seguido con una continuidad muy importante durante estos días desde que empezamos esta campaña tan ambiciosa de llevar a cabo el deshierbe, el mantenimiento, la pintura, las arreglas de rampas, la limpieza de sanitarios en 336 escuelas y yo creo que vamos a lograr más”, confió.

Juan Paura mencionó que el objetivo era entregar los planteles en condiciones adecuadas para recibir a estudiantes y docentes, reconociendo el respaldo de las distintas regiones educativas.

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Durante la actividad participaron funcionarios estatales, personal directivo, docentes, coordinadores regionales, alumnos y padres de familia, quienes se sumaron a las labores de conservación y mejoramiento de los espacios educativos.

Acompañaron al gobernador y a Mariana Rodríguez el secretario de Educación, Juan Paura García; María Lourdes López Gutiérrez, directora de la Escuela Primaria Prof. Anastacio A. Treviño; Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, director del ICIFED, y Sandra Pámanes, diputada local.

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