Descartan casos de sarampión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno informó que actualmente no existen casos sospechosos ni pendientes de resultado relacionados con enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región, particularmente sarampión.

El epidemiólogo jurisdiccional, Roberto Belloc, señaló que tras la difusión nacional sobre posibles contagios de sarampión, durante la última semana se registró un incremento en consultas médicas por síntomas compatibles. No obstante, la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados con varicela o reacciones alérgicas, descartándose la presencia de la enfermedad.

Explicó que cada caso es evaluado bajo la definición operacional establecida por la Secretaría de Salud, y hasta el momento ninguno ha cumplido con los criterios clínicos necesarios para ser considerado sospechoso.

Precisó que los síntomas que activarían el protocolo incluyen fiebre y exantema máculopapular —erupción que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo— acompañado de manifestaciones respiratorias.

El especialista indicó que con frecuencia se reportan pacientes con ronchas aisladas, lo cual no corresponde a un cuadro de sarampión, por lo que pidió a la población informarse adecuadamente antes de generar alarma.

Asimismo, hizo un llamado a médicos particulares y consultorios de farmacias para que notifiquen cualquier caso sospechoso a la jurisdicción sanitaria. “Es preferible reportar un caso que después pueda descartarse, a omitir información relevante”, subrayó.

Recordó que en Coahuila no existe circulación local de sarampión en este momento, aunque recomendó considerar antecedentes de viaje o contacto con personas provenientes de otros estados del país o de Estados Unidos en caso de presentar síntomas compatibles.