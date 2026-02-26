‘Desconectarse también es trabajar con dignidad’, dice el diputado federal por Torreón, Marcelo Torres Cofiño

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 febrero 2026
    ‘Desconectarse también es trabajar con dignidad’, dice el diputado federal por Torreón, Marcelo Torres Cofiño
    “No se trata solo de trabajar menos horas, se trata de que tu casa no sea una extensión obligatoria de la oficina”, dice Marcelo Torres Cofiño. VANGUARDIA

El político exige respeto al horario de la jornada laboral

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres presentó una iniciativa para reconocer expresamente en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la desconexión digital y frenar el abuso de la disponibilidad permanente.

“El problema ya no es solo la jornada de 48 horas. El problema es que hoy millones de trabajadores viven conectados 24/7 por miedo a represalias. Eso no es compromiso laboral, es presión constante”, declaró Torres Cofiño.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: moderniza SIMAS Rural su infraestructura y lanza plataforma digital de atención

La iniciativa adiciona los artículos 68 Bis y 68 Ter para establecer que ninguna persona trabajadora estará obligada a responder comunicaciones fuera de su horario laboral y que la exigencia reiterada e injustificada de conexión digital será considerada hostigamiento o violencia laboral. Además, se reforma el artículo 47 para que sea despido injustificado cualquier terminación laboral que tenga como causa real exigir el respeto a la jornada o a la desconexión digital.

“Si te bajan puntos por no contestar un mensaje en domingo, eso es abuso. Si te presionan en vacaciones, eso es abuso y la ley debe protegerte”, afirmó Torres Cofino. La propuesta también reforma el artículo 61 para reducir gradualmente la jornada máxima semanal de 48 a 40 horas, pero con una premisa clara: el tiempo libre debe ser verdaderamente libre.

“No se trata solo de trabajar menos horas, se trata de que tu casa no sea una extensión obligatoria de la oficina, se trata de salud mental, de familia y de dignidad”, subrayó el legislador. México es uno de los países que más horas trabaja en el mundo. La reforma plantea que la productividad no debe medirse por quien responde más rápido a medianoche, sino por resultados reales.

Finalmente, Marcelo Torres lanzó un desafío político directo: “Que quede claro: esta votación mostrará quién está del lado de la gente trabajadora y quién está del lado de la hiperconexión permanente. Morena tendrá que decidir.”

La discusión apenas comienza, pero el mensaje es contundente: El trabajo tiene horario. Y el descanso también debe tener respeto, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral
jornada laboral

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


Congreso De La Unión

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado