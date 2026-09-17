Detienen a dos por asesinato de comerciante en Viesca

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    Detienen a dos por asesinato de comerciante en Viesca
    El 12 de septiembre Gerardo Ramírez López fue privado de su libertad; el cuerpo fue hallado 4 días después en un camino de terracería cercano al ejido Emiliano Zapata, en Viesca, Coahuila. ARCHIVO

La víctima permaneció cuatro días desaparecida; autoridades ubican el caso como un robo que derivó en privación de la libertad y homicidio

VIESCA, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la detención de 2 hombres presuntamente relacionados con el asesinato del comerciante Gerardo Ramírez López, de 47 años, cuyo cuerpo fue localizado después de 4 días de búsqueda en un camino de terracería cercano al ejido Emiliano Zapata, en Viesca.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, informó que la investigación comenzó tras el reporte de desaparición presentado en Viesca y posteriormente se extendió hacia otras entidades, con la participación coordinada de corporaciones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/viesca-localizan-sin-vida-a-comerciante-reportado-como-desaparecido-AH23538998

De acuerdo con la línea de investigación, el caso habría comenzado con el robo de la camioneta de la víctima. Posteriormente, los presuntos responsables lo habrían privado de la libertad y finalmente le habrían quitado la vida.

El Fiscal señaló que los detenidos tendrían algún vínculo personal con Ramírez López, pues eran personas conocidas por él, entre ellas vecinos y personas con quienes mantenía una relación de amistad.

INVESTIGACIÓN APUNTA A ROBO COMO MÓVIL

La camioneta Toyota Tacoma, modelo 2019, color guinda, fue localizada posteriormente en otro estado, mientras que las indagatorias permitieron identificar y detener a 2 hombres presuntamente relacionados con los hechos.

“Ya tenemos hasta el momento prácticamente casi cerrada la investigación, personas ya detenidas, el móvil definido”, declaró el fiscal.

Añadió que, hasta ahora, no existen antecedentes que relacionen a los detenidos con delitos considerados de alto impacto, aunque sí cuentan con registros de algunas faltas administrativas.

La FGEC indicó que la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos, mientras los dos detenidos permanecen a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/despiden-en-ejido-gabino-vazquez-de-viesca-a-el-gera-de-la-tiendita-HC23560755

CUATRO DÍAS DE BÚSQUEDA

Gerardo Ramírez López, comerciante del ejido Gabino Vázquez, en Viesca, fue reportado como desaparecido la noche del viernes 11 de septiembre, luego de que sus familiares señalaran que presuntamente había sido privado de la libertad en su domicilio, donde operaba una miscelánea.

Durante el mismo hecho fue reportado el robo de su camioneta.

Familiares, vecinos y corporaciones de seguridad participaron en las labores de búsqueda durante los cuatro días siguientes, hasta que la mañana del miércoles fue localizado sin vida en un camino de terracería cercano al ejido Emiliano Zapata.

La FGEC notificó el hallazgo a sus familiares y mantuvo acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para establecer con precisión la participación de los detenidos y esclarecer la totalidad de las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

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