En Coahuila prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante: Manolo Jiménez

Coahuila
/ 26 noviembre 2025
    En Coahuila prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad. Foto: Especial

En su segundo informe ciudadano desde Torreón, el Mandatario resalta la posición en materia de seguridad con el blindaje que se tiene

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó su segundo informe de gobierno destacando, como eje central, los resultados en materia de seguridad, afirmando que si bien se prioriza la prevención, también se está listo para una respuesta fulminante de ser necesario.

“Aquí prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante si es necesario”, aseguró Jiménez Salinas, quien señaló que ya lo han demostrado “en varias ocasiones”.

TE PUEDE INTERESAR: Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

El Mandatario abundó que el estado es el más seguro del norte del país y el segundo a nivel nacional. Asimismo, atribuyó los indicadores a la coordinación institucional y a un clima político sin confrontaciones internas.

El Coliseo Centenario de Torreón lució abarrotado para escuchar al Gobernador.
El Coliseo Centenario de Torreón lució abarrotado para escuchar al Gobernador. Foto: Especial

“En Coahuila sumamos, unimos, trabajamos juntos y damos resultados. Aquí no se divide ni se grilla. En Coahuila no vamos ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, vamos puro pa’ delante”, afirmó.

Jiménez Salinas insistió en que la seguridad no es producto de la casualidad y convocó a los coahuilenses a mantener esa ruta.

“Coahuila es nuestra casa, nuestro hogar, y lo vamos a defender siempre”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno

El gobernador sostuvo que Coahuila es el estado con menos homicidios dolosos per cápita y uno de los tres con menor incidencia delictiva en general. Agregó que el 98% de los homicidios de alto impacto han sido esclarecidos, frente a una media nacional cercana al 40%.

“En Coahuila, quien la hace, la paga”, advirtió.

Presumió además una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en seguridad, destinada a la construcción de 15 cuarteles del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, así como arcos de vigilancia en puntos estratégicos.

SOCIEDAD Y SALUD

En materia de prevención, Jiménez Salinas destacó que los 500 “Puntos Violeta” instalados en el estado han contribuido a reducir en 50% los feminicidios. También mencionó el fortalecimiento de la Fiscalía, la coordinación con el Poder Judicial y el DIF para atender casos de violencia familiar y de género, y subrayó que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad para las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe

El mandatario recordó que Coahuila se mantiene entre los cinco estados con menor pobreza y señaló que la estrategia “Mejora Coahuila”, el programa social estrella, ha canalizado apoyos alimentarios, descuentos mediante la tarjeta “Mera Mera” y una inversión conjunta con los municipios de mil 500 millones de pesos, destinados a obras de agua, drenaje, pavimentación, electrificación y techos firmes.

En el rubro de salud, afirmó que la salud es prioridad y por eso hizo el compromiso de cuidar a la gente. Recalcó que el presupuesto aumentó 30% y permitió rehabilitar hospitales generales y centros de salud, incrementar consultas y reducir tiempos de espera para cirugías. Aseguró que el abasto de medicamentos supera el 80% y que, mediante telemedicina, se ha atendido a más de 9 mil personas.

La seguridad fue el eje central de este segundo informe de actividades del mandatario coahuilense.
La seguridad fue el eje central de este segundo informe de actividades del mandatario coahuilense. Foto: Sandra Gómez/ Francisco Rodríguez

Acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López y de su familia, agradeció la presencia de Edna Elena Vega Rangel, titular de la SEDATU, representante personal de la presidenta de México y de la diputada presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, así como del Magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup, entre otras personalidades.

GOBIERNO CERCANO A LA GENTE

El Mandatario señaló que con el programa Mejora se está fortaleciendo la imagen de ejidos, barrios y colonias de Coahuila, por medios de brigadas con servicios gratuitos, mercaditos, el programa alimentario “Huevo y Leche”, obras sociales de infraestructura, agua, drenaje, techos, pavimento y apoyos como la tarjeta “La Mera Mera”, con la que las familias pueden obtener beneficios económicos hasta de 20 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026

Actualmente se llevan a cabo importantes obras de agua en La Laguna, en la Región Carbonífera y en los Cinco Manantiales.

El Gobernador estuvo acompañado de su familia en este informe ciudadano.
El Gobernador estuvo acompañado de su familia en este informe ciudadano. Foto: Especial

De igual forma se han impulsado programas de transporte gratuito como La Ruta Estudiantil y Aquí vamos gratis, en la Región Sureste.

LO ARROPAN GOBERNADORES Y CLASE POLÍTICA

Al acto se dieron cita los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el senador Miguel Ángel Riquelme y en representación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, estuvo el general Colchado Gómez, así como mandos del Ejército y de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe

Además asistió el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y su esposa Selina Bremer; el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, Susy Torrecillas, alcaldesa de Lerdo, Durango, y la senadora Alma Carolina Viggiano Austria, entre otras personalidades.

