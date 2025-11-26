En Coahuila prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó su segundo informe de gobierno destacando, como eje central, los resultados en materia de seguridad, afirmando que si bien se prioriza la prevención, también se está listo para una respuesta fulminante de ser necesario. “Aquí prevenimos todo lo que se puede, pero estamos listos para una respuesta fulminante si es necesario”, aseguró Jiménez Salinas, quien señaló que ya lo han demostrado “en varias ocasiones”. TE PUEDE INTERESAR: Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump El Mandatario abundó que el estado es el más seguro del norte del país y el segundo a nivel nacional. Asimismo, atribuyó los indicadores a la coordinación institucional y a un clima político sin confrontaciones internas.

“En Coahuila sumamos, unimos, trabajamos juntos y damos resultados. Aquí no se divide ni se grilla. En Coahuila no vamos ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, vamos puro pa’ delante”, afirmó. Jiménez Salinas insistió en que la seguridad no es producto de la casualidad y convocó a los coahuilenses a mantener esa ruta. “Coahuila es nuestra casa, nuestro hogar, y lo vamos a defender siempre”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno El gobernador sostuvo que Coahuila es el estado con menos homicidios dolosos per cápita y uno de los tres con menor incidencia delictiva en general. Agregó que el 98% de los homicidios de alto impacto han sido esclarecidos, frente a una media nacional cercana al 40%. “En Coahuila, quien la hace, la paga”, advirtió.

Presumió además una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en seguridad, destinada a la construcción de 15 cuarteles del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, así como arcos de vigilancia en puntos estratégicos. SOCIEDAD Y SALUD En materia de prevención, Jiménez Salinas destacó que los 500 “Puntos Violeta” instalados en el estado han contribuido a reducir en 50% los feminicidios. También mencionó el fortalecimiento de la Fiscalía, la coordinación con el Poder Judicial y el DIF para atender casos de violencia familiar y de género, y subrayó que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad para las mujeres. TE PUEDE INTERESAR: Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe El mandatario recordó que Coahuila se mantiene entre los cinco estados con menor pobreza y señaló que la estrategia “Mejora Coahuila”, el programa social estrella, ha canalizado apoyos alimentarios, descuentos mediante la tarjeta “Mera Mera” y una inversión conjunta con los municipios de mil 500 millones de pesos, destinados a obras de agua, drenaje, pavimentación, electrificación y techos firmes. En el rubro de salud, afirmó que la salud es prioridad y por eso hizo el compromiso de cuidar a la gente. Recalcó que el presupuesto aumentó 30% y permitió rehabilitar hospitales generales y centros de salud, incrementar consultas y reducir tiempos de espera para cirugías. Aseguró que el abasto de medicamentos supera el 80% y que, mediante telemedicina, se ha atendido a más de 9 mil personas.

Acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López y de su familia, agradeció la presencia de Edna Elena Vega Rangel, titular de la SEDATU, representante personal de la presidenta de México y de la diputada presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, así como del Magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup, entre otras personalidades. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE El Mandatario señaló que con el programa Mejora se está fortaleciendo la imagen de ejidos, barrios y colonias de Coahuila, por medios de brigadas con servicios gratuitos, mercaditos, el programa alimentario “Huevo y Leche”, obras sociales de infraestructura, agua, drenaje, techos, pavimento y apoyos como la tarjeta “La Mera Mera”, con la que las familias pueden obtener beneficios económicos hasta de 20 mil pesos. TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026 Actualmente se llevan a cabo importantes obras de agua en La Laguna, en la Región Carbonífera y en los Cinco Manantiales.