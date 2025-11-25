Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

Durante la presentación de su segundo informe de Gobierno ante el Congreso de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas destacó los avances en materia de seguridad y atracción de inversiones, y señaló que estos son pilares para enfrentar el contexto actual marcado por los aranceles y la renegociación del T-MEC.

A lo largo del año, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado inquietud entre autoridades policiales mexicanas, empresarios y ciudadanía, debido a la amenaza de imponer nuevos aranceles.

Al ser un estado fronterizo, Coahuila no ha sido ajeno a esta incertidumbre; por ello, el mandatario estatal subrayó que se ha trabajado para mantener la estabilidad económica.

El Mandatario resaltó que en estos dos años se han atraído inversiones de más de 150 mil millones de pesos derivado de 170 nuevas inversiones de 17 países y que han generado más de 66 mil nuevos empleos formales.