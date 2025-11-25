Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump
Gobernador destaca inversión millonaria en seguridad y resalta la llegada de 150 mil mdp que generan más de 66 mil empleos
Durante la presentación de su segundo informe de Gobierno ante el Congreso de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas destacó los avances en materia de seguridad y atracción de inversiones, y señaló que estos son pilares para enfrentar el contexto actual marcado por los aranceles y la renegociación del T-MEC.
A lo largo del año, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado inquietud entre autoridades policiales mexicanas, empresarios y ciudadanía, debido a la amenaza de imponer nuevos aranceles.
Al ser un estado fronterizo, Coahuila no ha sido ajeno a esta incertidumbre; por ello, el mandatario estatal subrayó que se ha trabajado para mantener la estabilidad económica.
El Mandatario resaltó que en estos dos años se han atraído inversiones de más de 150 mil millones de pesos derivado de 170 nuevas inversiones de 17 países y que han generado más de 66 mil nuevos empleos formales.
Además, la estrategia de seguridad está respaldada por una inversión millonaria. En los últimos dos años se han destinado 7 mil 500 millones de pesos al fortalecimiento de esta área.
Jiménez Salinas anunció que se propondrá un incremento presupuestal en materia de seguridad al Congreso local, solicitando el apoyo de las y los legisladores para robustecer lo que calificó como “el tema más importante”.
Dicha inversión se ha traducido en un blindaje territorial orientado a reducir puntos de vulnerabilidad. En este sentido, se han construido 15 cuarteles para el Ejército, la Policía Estatal y la Marina.
En la zona desértica que colinda con Texas y Chihuahua, se edificaron cinco cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
En La Ribereña, zona del municipio de Hidalgo, se reforzó la vigilancia mediante un arco de seguridad, un cuartel estatal con 60 elementos, así como dos nuevos cuarteles y garitas del Ejército.
Asimismo, se avanza en la construcción de seis arcos de vigilancia en total, de los cuales dos ya están concluidos y uno más se encuentra en proceso.
“Con el trabajo coordinado, en unidad y equipo de todas y todos, Coahuila se seguirá consolidando como el mejor estado de todo México para vivir con nuestras familias”, puntualizó el titular del Ejecutivo.