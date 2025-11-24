Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe

Ante el Congreso del Estado de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destaca que la administración ha alcanzado un semáforo verde financiero debido al buen manejo de los recursos públicos, reforzando el compromiso con la transparencia.

Jiménez Salinas detalló durante la presentación ante legisladores las obras estratégicas realizadas a lo largo del estado, cubriendo las necesidades específicas de cada región.

En la Región Sureste destacó las obras incluyen proyectos como Los Pastores, Nazario Ortiz y la carretera a Derramadero.

Mientras que en la Región Laguna mencionó el programa de recarpeteo, el sistema vial Abastos-Independencia y el libramiento de la Joya.

En la Región Centro remodeló el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el paso inferior y el par vial Aoma de Coahuila, ubicado en Frontera.

Para las regiones Norte y Carbonífera los proyectos que forman parte de su plan de trabajo son la modernización de un bulevar en Acuña, y un proyecto de vialidad y ruta fiscal en Piedras Negras.

Además de estas obras regionales, la autopista Premier ya fue rehabilitada tras una inversión de 300 millones de pesos.