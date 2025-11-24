Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe

    El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad. FOTO: HéCTOR GARCÍA

El gobernador Manolo Jiménez presentó resultados de su gestión en el Congreso de Coahuila, donde habló de los avances en infraestructura y manejo transparente de los recursos públicos

Ante el Congreso del Estado de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destaca que la administración ha alcanzado un semáforo verde financiero debido al buen manejo de los recursos públicos, reforzando el compromiso con la transparencia.

Jiménez Salinas detalló durante la presentación ante legisladores las obras estratégicas realizadas a lo largo del estado, cubriendo las necesidades específicas de cada región.

En la Región Sureste destacó las obras incluyen proyectos como Los Pastores, Nazario Ortiz y la carretera a Derramadero.

Mientras que en la Región Laguna mencionó el programa de recarpeteo, el sistema vial Abastos-Independencia y el libramiento de la Joya.

En la Región Centro remodeló el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el paso inferior y el par vial Aoma de Coahuila, ubicado en Frontera.

Para las regiones Norte y Carbonífera los proyectos que forman parte de su plan de trabajo son la modernización de un bulevar en Acuña, y un proyecto de vialidad y ruta fiscal en Piedras Negras.

Además de estas obras regionales, la autopista Premier ya fue rehabilitada tras una inversión de 300 millones de pesos.

LLAMADO A LA UNIDAD

El mandatario estatal concluyó su informe con un mensaje de convocatoria y unidad, instando a la ciudadanía a continuar colaborando.

“Convocó a todas y todos a que sigamos trabajando en unidad, en equipo; aquí hay diferencias de todo tipo, pero que no se nos olvide nunca cuál es nuestro punto de encuentro: Coahuila”, declaró.

El gobernador reafirmó su visión para el futuro del estado, asegurando que si todos cumplen con su parte, Coahuila “se seguirá consolidando como el mejor estado de México para vivir con nuestras familias”.

