Enfrenta la Universidad Autónoma de Coahuila déficit anual superior a los 700 mdp

Las universidades públicas estatales iniciarán 2026 bajo un escenario de estrechez financiera. Aunque en términos nominales el presupuesto federal asignado al sector registra un incremento, el efecto de la inflación revela una disminución real de 2.1 por ciento, lo que anticipa presiones operativas y riesgos para la estabilidad institucional. La UAdeC es una de las más afectadas.

A esta reducción se suma una problemática estructural: la falta de ministraciones oportunas por parte de los gobiernos estatales. Diversas instituciones de educación Superior mantienen saldos millonarios a su favor que no han sido cubiertos en tiempo y forma, situación que ha derivado en una asfixia financiera prolongada.

En el caso de Coahuila, el impacto es particularmente severo. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado adeuda a la Universidad Autónoma de Coahuila un total de 931 millones 42 mil 487 pesos. Durante 2025, en un periodo de 11 meses, únicamente en 2 se registró la entrega de recursos suficientes, lo que profundizó el desequilibrio financiero.

La máxima casa de estudios del Estado enfrenta además un déficit anual superior a los 700 millones de pesos, monto indispensable para cubrir compromisos de jubilaciones y pensiones, un rubro que se ha convertido en uno de los principales focos de presión presupuestal para las universidades públicas.

Si bien el Gobierno de México etiquetó un apoyo extraordinario cercano a los 80 millones de pesos, autoridades universitarias consideran que la cifra resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del adeudo acumulado y las obligaciones laborales pendientes.

El recorte real se presenta pese a que en noviembre pasado la Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestal al ramo educativo, tras realizar ajustes a la propuesta original del Ejecutivo federal. Para 2026, las universidades públicas estatales contarán con un presupuesto global de 113 mil 422 millones 105 mil 942 pesos, integrado por 108 mil 736 millones 605 mil 942 pesos etiquetados inicialmente y 4 mil 685 millones 500 mil pesos adicionales autorizados por el Congreso, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 11, Educación.

En comparación con 2025, cuando se asignaron 110 mil 558 millones 399 mil 895 pesos, el aumento nominal es de 2 mil 863 millones de pesos. No obstante, al aplicar el deflactor del PIB establecido en los Criterios Generales de Política Económica, el resultado es una reducción real que limita la capacidad financiera de las instituciones y compromete su operación en el mediano plazo. (Con información de Excélsior)