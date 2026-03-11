ENTREVISTA: Estado y Federación organizan padrón de proveedores locales para el tren Saltillo-Monterrey: María Bárbara cepeda

Ante el inicio del proyecto del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo que inició su construcción en Coahuila a principios de este mes, el gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con instancias federales. VANGUARDIA charló con María Bárbara Cepeda Boehringer, Secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila, quien brindó mayores detalles sobre estas gestiones. TE PUEDE INTERESAR: Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros Narró cómo serán las mesas sociales que pretenden acercar y comunicar el proyecto ante la ciudadanía, además de cómo ha sido la gestión de la proveeduría local que pueda abastecer a los grandes consorcios. Particularmente se han establecido reuniones de trabajo entre su dependencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como las Secretarías de Economía, Seguridad Ciudadana y de Trabajo estatales. También se han sumado Grupo Carso -empresa ganadora de la licitación para las vías entre Saltillo y Monterrey-, la CTM y la Cámara de la Industria de la Construcción y los gobiernos municipales de Ramos Arizpe y Saltillo. ¿QUÉ IMPACTO SE ESPERA CON ESTE PROYECTO AQUÍ EN LA REGIÓN? “El gobernador Manolo Jiménez Salinas nos pidió que le diéramos un puntual seguimiento a este proyecto del tren de pasajeros, que es un proyecto de la Presidenta, del Gobierno Federal. Puntualmente, hemos mantenido contacto y una comunicación permanente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Néstor Núñez, de Vinculación; con Andrés Lajous, de la Agencia Ferroviaria y, por supuesto, con el delegado en Coahuila, Tanech Sánchez, para dar el seguimiento que requieran los temas necesarios”. “Hemos estado trabajando en conjunto con los municipios de Saltillo, con el alcalde Javier Díaz; y de Ramos Arizpe, con el alcalde Tomás Gutiérrez. Estamos en constante comunicación para ver los temas que se pudieran requerir, por ejemplo, en la identificación de predios o dueños mediante Catastro. También participa la Secretaría de Seguridad Pública. Se estableció una mesa desde enero del año pasado donde participan la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y los equipos de Saltillo y Ramos Arizpe; obviamente la Secretaría de Vinculación Ciudadana, el equipo de la Agencia Ferroviaria y el de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”. “El objetivo es estar al pendiente de lo que se vaya requiriendo, desde la identificación de predios y sus dueños. Ahora que el proyecto ha avanzado, ellos han trabajado en identificar a los propietarios y nosotros hemos apoyado en la vinculación para que exista coordinación y se les permita entrar a los predios a realizar los estudios necesarios. Por otro lado, el gobernador Manolo Jiménez nos ha pedido trabajar en el tema de la proveeduría local. Él tuvo una reunión con el secretario (Jesús Antonio) Esteva y el objetivo es que se tome en cuenta tanto a los proveedores de la región como a la mano de obra coahuilense”.

CON ESTAS MESAS DE TRABAJO, ¿QUÉ IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO SE HA PREVISTO? “En el tema económico, esto generará un impacto positivo porque dará empleo; se habla de mano de obra de más de 8 mil puestos. De hecho, se estableció una mesa de trabajo en la que estuvieron la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la empresa Carso y el delegado de la Secretaría de Infraestructura para establecer comunicación con los empresarios que quieran participar”. “En la etapa actual de proveeduría, se está realizando un catálogo de quienes desean participar. Hasta el momento van más de 20 empresas interesadas. Se está armando este catálogo para pasarlo al área correspondiente de Grupo Carso, para que ellos verifiquen que la papelería cumpla con los requisitos y puedan darse de alta. Obviamente, esto impactará positivamente en la generación de empleo, algo que busca el gobernador Manolo Jiménez y que solicitó al Gobierno Federal. Ellos estuvieron de acuerdo en tomar en cuenta a los proveedores locales, ya que los contratistas y empresarios también levantaron la mano por su inquietud de participar en una obra que se desarrollará en la región sureste del estado”. “En la parte social, el impacto también será obviamente positivo. Creo que el tren de pasajeros también va a venir a contribuir mucho a la movilidad. No será solamente un tren que venga del centro del país trasladando gente de un estado a otro, sino que al interior de nuestro estado, entre Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, fortalecerá la movilidad. Esto va a disminuir el tema del tráfico que hay hoy en día en nuestra ciudad y permitirá conectar a los tres municipios, permitiendo a la gente llegar a casa más rápido. También habrá impactos en algunos predios de comunidades y ejidos. No nos han marcado exactamente dónde serán todas las afectaciones, pero sabemos que ocurrirá en algunos ejidos de Ramos Arizpe. Entonces se están estableciendo mesas de trabajo social para socializar el proyecto, generar tranquilidad y dar la certeza de que se les va a apoyar para que cedan el paso del tren”. VANGUARDIA PUBLICÓ QUE LAS OBRAS COMENZARON EN LA ENCANTADA, ¿SE HA PERCIBIDO IMPACTOS O AUMENTOS EN ASPECTOS COMO LA OCUPACIÓN HOTELERA? “Sí, se está trabajando, se inició hace un par de semanas. De igual manera se empezó en Ramos Arizpe con el campamento que será su base de trabajo. A la fecha, si bien no ha llegado un gran número de trabajadores, esperamos que la mano de obra sea de nuestra región. Sin embargo, estamos conscientes de que vendrá gente de otros estados, lo que impactará positivamente en los sectores hotelero e inmobiliario”.

¿CÓMO SERÁ LA ESTRATEGIA DE LAS MESAS SOCIALES? “El proyecto ejecutivo todavía no está listo al 100 por ciento. Si bien conocemos el trazo, la empresa no ha presentado el proyecto ejecutivo final. Lo que hemos platicado con Néstor Núñez es que se establecerán estas mesas de trabajo social donde participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, las direcciones municipales de Desarrollo Social y el equipo de la delegación de la Secretaría (SICT). “Buscaremos tener este acercamiento con la ciudadanía para dar a conocer el proyecto, primero en los puntos específicos donde pudiera haber alguna situación. Cabe mencionar que la negociación con los dueños de los predios es un tema completamente federal, pero nosotros daremos acompañamiento para entrar a apoyarlos si es necesario. Haremos asambleas en las colonias para informar sobre el proyecto y que la gente esté tranquila y tenga la certeza de que se les va a apoyar y no se les dañará”.



