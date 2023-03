Estaciones migratorias de Coahuila también son limitadas por falta de presupuesto: Fernando de las Fuentes

Agregó que las estaciones no es la única deficiencia que existe en el INM, sino que las fallas existen en todo el desarrollo de la organización

El Secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, reconoció que en las condiciones de las estaciones migratorias que hay en Coahuila, se han identificado severas fallas que provienen de una asignación limitada del presupuesto para atenderlas.

De las Fuentes emitió esta opinión luego del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, que en Ciudad Juárez cobró la vida de al menos 39 personas.

Sin embargo, el Secretario dijo que las condiciones de aquella estación no son propias de lo que se vive en Ciudad Juárez, sino que en las de Coahuila también existen limitaciones en el Instituto, con quien sostienen reuniones para ver temas de seguridad en la entidad constantemente.

“Lo tengo que decir con franqueza, las estaciones migratorias son muy limitadas”, dijo.

Aseveró que esto se ha asentado en las visitas que han realizado por lo menos en las estaciones migratorias de Acuña y Monclova, donde recientemente se han suscitado hechos conflictivos.

“Han estado en Acuña, en Monclova; son casas viejas que no tienen las condiciones para albergar a la gente dignamente, pero finalmente es un problema de presupuesto del Gobierno Federal que no quiere invertirle para que haya un servicio que nos sirve a todos, no solamente a los migrantes”, expresó.

En ese sentido, agregó que las estaciones no es la única deficiencia que existe en el INM, sino que las fallas existen en todo el desarrollo de la organización, pues además de faltas en las estaciones, también tienen un problema de personal grave que es limitado para atender a los flujos tan grandes que llegan hasta esta frontera del país.

“En todo el proceso de Migración hay 25 elementos en todo el Estado para atender flujos migratorios de 500 o de 600. Se hacen esfuerzos, pero finalmente el Instituto está muy limitado en las áreas de atención a personas migrantes que son regresados a sus países”, expresó.