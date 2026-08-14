Explora Coahuila estrategia de Arizona para impulsar semiconductores

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    Explora Coahuila estrategia de Arizona para impulsar semiconductores
    Luis Eduardo Olivares Martínez,Secretario de Economía en el Estado de Coahuila Zaragoza, y Emanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en el Estado de Coahuila Zaragoza durante la ceremonia de firma del Memorándum de Entendimiento entre ASU y Coahuila. CORTESÍA

Delegación estatal conoció en Unión Americana modelos de vinculación entre gobierno, universidades y empresas para fortalecer talento e inversión

Arizona State University (ASU) fue sede de una gira de estudio sobre semiconductores en la que participó una delegación del Gobierno de Coahuila, con el propósito de conocer experiencias y estrategias aplicadas en Arizona para el desarrollo de talento, la competitividad económica y la consolidación de este sector industrial.

El encuentro representó una nueva etapa en la alianza entre ASU y Coahuila, luego de la elaboración de un estudio de prefactibilidad que evaluó las capacidades industriales de la entidad, sus ventajas competitivas y las oportunidades que existen dentro de la cadena de valor de los semiconductores.

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Durante la visita, representantes del gobierno, la academia y la industria analizaron los resultados del estudio y exploraron mecanismos para convertir sus recomendaciones en acciones concretas.

La colaboración forma parte del modelo de vinculación internacional de ASU, mediante el cual gobiernos, empresas e instituciones de educación superior trabajan en conjunto para desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones de cada región y fortalecer sus ecosistemas de innovación.

ARIZONA, REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE TALENTO

La delegación coahuilense sostuvo reuniones con autoridades y organismos del ecosistema económico de Arizona, entre ellos la Alcaldía de Phoenix, el Greater Phoenix Economic Council, la Arizona Commerce Authority y representantes de empresas como Siemens.

$!La delegación de Coahuila realizó una gira de estudio en Arizona para conocer estrategias aplicadas al desarrollo de la industria de semiconductores.
La delegación de Coahuila realizó una gira de estudio en Arizona para conocer estrategias aplicadas al desarrollo de la industria de semiconductores. CORTESÍA

Las conversaciones abordaron las políticas públicas, alianzas e instrumentos de inversión que han contribuido a posicionar a Arizona como uno de los principales centros de semiconductores de Estados Unidos.

Jeffrey Goss, Associate Vice Provost, Assistant Dean y Executive Director de las escuelas de ingeniería de ASU, destacó que la participación de la universidad va más allá de la elaboración de recomendaciones, pues busca acompañar a sus aliados durante las distintas etapas del proceso.

Señaló que el estudio de prefactibilidad y la gira permiten establecer bases para una toma de decisiones sustentada y una colaboración de largo plazo, particularmente en materia de desarrollo de talento y crecimiento económico.

Por su parte, Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, señaló que el estudio permitió identificar la situación actual de la entidad y las principales áreas de oportunidad.

“Ver cómo Arizona ha alineado al gobierno, la industria y la educación superior en torno a una visión compartida nos ayuda a comprender mejor cómo traducir estas recomendaciones en acciones que fortalezcan nuestra economía y atraigan futuras inversiones a nuestro estado”, afirmó.

$!Representantes del Gobierno de Coahuila se reunieron con autoridades, académicos y empresarios para analizar oportunidades de colaboración.
Representantes del Gobierno de Coahuila se reunieron con autoridades, académicos y empresarios para analizar oportunidades de colaboración. CORTESÍA

La gira también incluyó actividades en Arizona State University, donde la delegación revisó los hallazgos del estudio y abordó temas relacionados con la formación de talento, microcredenciales, cadenas de suministro y planeación del sector.

Los encuentros permitieron conocer el trabajo que desarrolla la institución para atender las necesidades de la industria mediante programas de ingeniería, investigación aplicada y capacitación profesional.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, destacó que uno de los principales aprendizajes fue conocer los mecanismos mediante los cuales Arizona vincula la formación académica con los requerimientos de las empresas.

“El talento es el núcleo de todo ecosistema industrial próspero”, sostuvo, al señalar que estas experiencias pueden contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas y a la preparación de estudiantes para las oportunidades que genera la manufactura avanzada.

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Diego Flores Jiménez, director de Electrónica e Industria Digital de la Secretaría de Economía federal, consideró que el estudio permite identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de Coahuila para avanzar en el desarrollo de un ecosistema de semiconductores.

A su vez, Antonio Hernández, director general de Desarrollo Económico del Estado, señaló que la colaboración con ASU ofrece una ruta para pasar de la planeación a la ejecución, mediante la vinculación de las capacidades industriales de Coahuila con las necesidades de talento y las oportunidades existentes en la cadena de valor.

Con el estudio de prefactibilidad concluido, ASU y el Gobierno de Coahuila entrarán en una etapa enfocada en la implementación de acciones para fortalecer la formación de capital humano, elevar la competitividad regional y generar nuevas oportunidades relacionadas con la industria de los semiconductores.

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