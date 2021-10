Exponen contrataciones irregulares de ex titular de SEDU en Coahuila, dentro de gobierno de ‘El Bronco’

MONTERREY, NL.- A través de un medio neoleonés, un columnista en Monterrey reveló una serie de contrataciones irregulares dentro de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, realizados por la ex titular de la SEDU en Coahuila.

De acuerdo con la columna de Plácido Garza, fue a lo largo de dos años cuando la ex secretaria de educación en Coahuila y titular dicha institución en Nuevo León junto con sus particulares, realizaron una serie de contrataciones sin licitar a proveedores que nunca dieron pruebas de cumplimiento.

Los datos reportados en la columna, indican que las sumas de contrataciones desde la institución dirigida por María de los Ángeles Errisúriz a empresas ascienden a los tres mil millones de pesos en total.

En uno de los casos, el columnista expuso que los funcionarios se beneficiaban con al menos el 30 por ciento del total de las contrataciones, y muchas de ellas estaban ligadas a funcionarios de ‘El Bronco’, como es el caso de Alejandro Guerra Monrroy, ex particular del mismo ex gobernador.

“Guerra Monroy es el representante legal de la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte, SA de CV, que nació en Monterrey en 1999. En el 2019, dicho negocio recibió contratos de la SEP-NL por casi $235 millones de pesos, por concepto de vehículos equipados con telefonía y comunicaciones”, expresó en el caso el columnista.

Por otro lado, dio a conocer un caso extra donde el proveedor fue contratado para aulas móviles que nunca fueron vistas, y uno más para proveer libros que nunca fueron entregados.

“A la empresa Gráficas Corone Je, SA de CV, sita en Iztapalapa, de la CDMX, le asignaron contratos por $40 millones y medio de pesos en 2020 por imprimir libros que nunca fueron repartidos entre los alumnos, porque los diseñaron para clases virtuales y no existe evidencia en la SEP de que hayan sido enviados a las casas de los niños”, explicó.

María de los Ángeles Errisúriz, originaria de Allende, previo a su llegada al gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, ocupó diversos cargos públicos en Coahuila como fueron en la Secretaría de Educación, el Coecyt y el DIF.