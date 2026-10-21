Exposición en el Teleférico de Torreón reúne historias de mujeres que vencieron el cáncer de mama

TORREÓN, COAH.- Las historias de mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y superado distintas etapas de la enfermedad protagonizan la exposición fotográfica “Volver a florecer”, inaugurada en las instalaciones del Teleférico de Torreón como parte de las actividades encaminadas a fortalecer la cultura de la prevención y la detección oportuna. La muestra, que llega a su octava edición por iniciativa de la fotógrafa Gloria Garza, incorpora tres nuevas imágenes que reflejan las experiencias de mujeres que han atravesado tratamientos médicos y procesos de recuperación. A través de sus testimonios, las participantes comparten un mensaje de esperanza con quienes actualmente enfrentan esta enfermedad.

Durante la inauguración, la directora general del Teleférico de Torreón y Puerto Noas, Verónica Soto Díaz, destacó que este tipo de actividades contribuye a visibilizar una enfermedad que continúa representando un importante desafío para la salud de las mujeres, además de fomentar la autoexploración y las revisiones médicas periódicas. Compartió que el proyecto tiene un significado especial en su vida, debido a que su hermana también enfrentó el cáncer de mama. Esta experiencia, señaló, le ha permitido reconocer la importancia de generar conciencia y mantener espacios en los que las sobrevivientes puedan compartir sus historias. Entre los testimonios que forman parte de esta iniciativa destaca el de Silvia Alfaro, de 53 años, quien recibió el diagnóstico de cáncer de mama hace una década, después de identificar una anomalía durante una autoexploración.

Para entonces, la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada, por lo que fue necesario practicarle una mastectomía y someterla a sesiones de quimioterapia y radioterapia durante aproximadamente un año y medio. Sin embargo, su estado de salud volvió a complicarse cuando los especialistas detectaron una metástasis pulmonar con diez tumores. A este difícil proceso se sumaron problemas cardiacos y una parálisis de origen neurológico, complicaciones que obligaron a interrumpir temporalmente su tratamiento contra el cáncer. Silvia relató que, durante una revisión médica realizada en abril, los especialistas encontraron un tumor de pequeñas dimensiones, mientras que los restantes presentaban calcificación. Esta situación forma parte del seguimiento médico que continúa recibiendo.

Su experiencia la ha motivado a insistir en que las mujeres no deben esperar a presentar molestias para acudir al médico, sino mantener una vigilancia constante de su salud, realizarse autoexploraciones y aprovechar las jornadas de detección que ofrecen las instituciones. Por su parte, la fotógrafa Gloria Garza reconoció la disposición y valentía de las participantes que aceptaron compartir sus experiencias a través de las imágenes, así como el respaldo de las instituciones que colaboraron para llevar nuevamente esta exposición al Teleférico de Torreón. Asimismo, reiteró la importancia de dedicar unos minutos cada mes a conocer los cambios del propio cuerpo y acudir a una valoración médica ante cualquier señal de alerta, al considerar que la prevención y el diagnóstico oportuno pueden marcar una diferencia en la atención del cáncer de mama.

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